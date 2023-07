Ο θρυλικός τραγουδιστής της ποπ και της τζαζ, Tony Bennett πέθανε σήμερα Παρασκευή (21/7) σε ηλικία 96 ετών. Είχε μια καριέρα επτά δεκαετιών.

Ο Bennett διαγνώστηκε με τη νόσο του Αλτσχάιμερ το 2016, αλλά συνέχισε να δίνει παραστάσεις και να ηχογραφεί μέχρι το 2021.

Ο Tony Bennet στην 70χρονη καριέρα του έχει ερμηνεύσει τις μεγάλες επιτυχίες «I Left My Heart in San Francisco», «Rags to Riches» και «Because of You» και έχει διασκευάσει τα τραγούδια «Fly Me to the Moon», «The Very Thought of You», «MacArthur Park» και «For Once In My Life».

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1949 και συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής του, όπως o Φρανκ Σινάτρα και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ήταν γνωστός για την βελούδινη φωνή του και την ικανότητά του να ερμηνεύει ένα ευρύ φάσμα τραγουδιών, από jazz μέχρι easy listening.

Ο Tony Bennett, στην τεράστια καριέρα του, έχει κάνει μεταξύ άλλων ντουέτα με την Aretha Franklin και τη Lady Gaga, ενώ έχει συμμετάσχει και στη διάσημη εκπομπή του μουσικού καναλιού MTV, “MTV Unplugged”, που κυκλοφόρησε και σε δίσκο.

Κάτοχος 18 βραβείων Grammy (με 36 συνολικές υποψηφιότητες) και κάτοχος του Recording Academy Lifetime Achievement Award το 2001, ο Bennett έχει επίσης κερδίσει δύο βραβεία Emmy. Υπήρξε τιμώμενο πρόσωπο του Κέντρου Κένεντι το 2005 και National Endowment for the Arts Jazz Master το 2006.

