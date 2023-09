Νέοι ορίζοντες έχουν ανοίξει μέσω των social media σε ό,τι αφορά τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση των νέων. Πλέον, οι κανόνες που διαμορφώνουν το εργασιακό τοπίο έχουν ως κοινή αφετηρία τους τον κόσμο του διαδικτύου και η δημιουργία περιεχομένου έχει εξελιχθεί σε έναν κλάδο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναδιαμορφώσεις που φέρνει στο σύνολο της καθημερινότητά μας η επαφή με τα social media, ένα πανεπιστήμιο στην Ιρλανδία καινοτομεί, προσφέροντας το πρώτο πτυχίο για influencers στη χώρα.

Σύμφωνα με το BBC, οι αιτήσεις για το Bachelor of Arts in Content Creation and Social Media, στο Southeast Technical University στη κομητεία Carlow, ανοίγουν τον Νοέμβριο, ενώ οι πρώτοι φοιτητές θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τα θέματα που καλύπτονται στο τετραετές πτυχίο περιλαμβάνουν επιχειρηματικές δεξιότητες, επεξεργασία βίντεο και ήχου, πολιτιστικές σπουδές και δημιουργική γραφή.

Μιλώντας στον ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTÉ, η Δρ Eleanor O’Leary, λέκτορας μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας στο πανεπιστήμιο, είπε ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο τομέα, τόσο από υποψήφιους φοιτητές όσο και από εργοδότες.

Η Δρ O’Leary υπογράμμισε ότι οι απόφοιτοι θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι είτε για να εργαστούν για τον εαυτό τους ως αυτοαπασχολούμενοι influencers, είτε για μια εταιρεία ή οργανισμό, πάνω στη δημιουργία περιεχομένου. Από το 2019, ο τομέας έχει διπλασιαστεί σε αξία παγκοσμίως και εκτιμάται ότι αξίζει μεταξύ 14 και 16 δισεκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως, δήλωσε η Δρ O’Leary στο RTÉ.

«Είναι ένας κλάδος που έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων», είπε. «Βασίζεται στα υπάρχοντα μέσα ενημέρωσης και τις δεξιότητες δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ, αλλά είναι επίσης ένας νέος κλάδος από μόνος του», πρόσθεσε.

Η Δρ O’Leary σημείωσε ότι, ενώ μερικές φορές οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν influencers σχεδόν τυχαία, το πτυχίο θα έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σχετικά με το πώς να διατηρήσουν ένα κοινό και πώς να συνεργαστούν με τις επιχειρήσεις για να κερδίσουν χρήματα.

