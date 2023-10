Τα θετικά στοιχεία αναφορικά με την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο δεν επισκίασαν την αναταραχή έχει υποστεί ο κλάδος της ψυχαγωγίας, κινηματογράφου και ηχογραφήσεων, στον οποίο οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 7.000, πέραν των 17.000 που είχαν χαθεί τον Αύγουστο.

Η παρατεταμένη αναταραχή στο Χόλιγουντ εκτιμάται ότι έχει κοστίσει συνολικά 45.000 θέσεις εργασίας από τον περασμένο Μάιο, οπότε και ξεκίνησαν οι απεργίες.

Η απεργία των σεναριογράφων του Writers Guild of America είχε διάρκεια σχεδόν 150 ημέρες και έληξε αφού το συνδικάτο διασφάλισε πολλά από τα αιτήματα του. Μετά την εξέλιξη αυτή αναλυτές του κλάδου εκτιμούν πως και το συνδικάτο ηθοποιών του SAG-AFTA, που ξεκίνησε απεργία από τις 14 Ιουλίου, θα φτάσει σύντομα σε συμφωνία με την Alliance of Motion Picture and Television Producers, που εκπροσωπεί τα παραδοσιακά στούντιο.

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο κλάδος να αργήσει να συνέλθει. H προηγούμενη απεργία των σεναριογράφων το 2007-2008 κόστισε 2,5 δισ. δολάρια στην τοπική οικονομία αλλά αυτή τη φορά το κόστος αναμένεται να είναι υπερδιπλάσιο.

Ο αναλυτής Κέβιν Κλάουντεν του Milken Institute υποστήριξε ότι οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις θα κοστίσουν στο σύνολο της αμερικανικής οικονομίας τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια.

