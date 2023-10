Το Νόμπελ Οικονομίας για το 2023 απονεμήθηκε τη Δευτέρα (9/10) στην οικονομολόγο Κλόντια Γκόλντιν του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για την έρευνά της σχετικά με τις γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Ο Γκόλντιν παρείχε τον πρώτο ολοκληρωμένο απολογισμό για τις αποδοχές των γυναικών και τα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας ανά τους αιώνες, ανέφερε η επιτροπή Νόμπελ κατά την ανακοίνωση του βραβείου. Η έρευνά της αποκαλύπτει τα νέα πρότυπα, εντοπίζει τις αιτίες της αλλαγής, αλλά επίσης μιλά για τις κύριες πηγές των εναπομεινάντων διαφορών μεταξύ των φύλων, πρόσθεσε η επιτροπή.

Οι νικητές του βραβείου, το οποίο φέρει τον επίσημο τίτλο Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, μοιράζονται 10 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (907.000 δολάρια).

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr