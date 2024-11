Πάουελ (Fed): Η αγορά πρέπει να είναι ευέλικτη στις προβλέψεις

Ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ, προέτρεψε σήμερα (8/11) τους οικονομολόγους να παραμείνουν ευέλικτοι και να σκέφτονται… out of the box, δηλαδή πέρα από τα παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα, καθώς συνεχίζουν να προσφέρουν προβλέψεις για μια μεταπανδημική οικονομία που έχει επανειλημμένα «μπερδέψει» τις προσδοκίες.