Η Michelin παρουσίασε τη νέα επιλογή εστιατορίων που θα εμφανιστούν στον Οδηγό MICHELIN για την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και το Μπόντρουμ, με τους επιθεωρητές της Michelin να προτείνουν 111 επιχειρήσεις εστίασης, εκ των οποίων –για πρώτη φορά– 15 στη Σμύρνη και 19 στο Μπόντρουμ.

Ο Οδηγός MICHELIN για την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και το Μπόντρουμ με μια ματιά:

111 προτεινόμενα εστιατόρια (77 στην Κωνσταντινούπολη, 15 στη Σμύρνη, 19 στο Μπόντρουμ), μεταξύ των οποίων:

1 εστιατόριο με δύο αστέρια MICHELIN (Κωνσταντινούπολη)

11 εστιατόρια με ένα αστέρι MICHELIN (6 στην Κωνσταντινούπολη, 3 στη Σμύρνη, 2 στο Μπόντρουμ)

26 εστιατόρια με διάκριση Bib Gourmand (18 στην Κωνσταντινούπολη, 6 στη Σμύρνη, 2 στο Μπόντρουμ)

73 επιλεγμένα εστιατόρια (52 στην Κωνσταντινούπολη, 6 στη Σμύρνη και 15 στο Μπόντρουμ)

5 εστιατόρια με πράσινο αστέρι MICHELIN (2 στην Κωνσταντινούπολη, 3 στη Σμύρνη)

Ο Gwendal Poullennec, Διευθυντής των διεθνών εκδόσεων του Οδηγού MICHELIN, δηλώνει τα εξής: «Για άλλη μια φορά φέτος, οι επιθεωρητές μας εντυπωσιάστηκαν από τη γαστρονομική σκηνή της Κωνσταντινούπολης. Μιας κοσμοπολίτικης πόλης με σύνθετο χαρακτήρα που προσφέρει ένα εξαιρετικά πλούσιο γαστρονομικό πανόραμα, από κλασικές τουρκικές ταβέρνες μέχρι μοντέρνα, διεθνούς φήμης και σύγχρονα, casual εστιατόρια. Αυτή η δεύτερη επιλογή –η οποία περιλαμβάνει 24 νέα εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων 2 νέων βραβευμένων με ένα αστέρι MICHELIN, διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη– αντιπροσωπεύει μια αναβάθμιση των γαστρονομικών προτύπων η οποία φέρει την υπογραφή μιας γενιάς τολμηρών σεφ, περήφανων για τη γαστρονομική παράδοση της χώρας τους».

3 Ειδικά βραβεία MICHELIN

Για να τιμήσουν το εξαιρετικό savoir-faire και να αναδείξουν διάφορα επαγγέλματα στον χώρο της εστίασης, οι επιθεωρητές αποφάσισαν επίσης να τιμήσουν 3 ταλαντούχους επαγγελματίες που συμβάλλουν στη δημιουργία αξέχαστων γευστικών εμπειριών.

Το βραβείο Sommelier (Σομελιέ) MICHELIN, που απονέμεται για πρώτη φορά από τον Οδηγό MICHELIN για την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και το Μπόντρουμ, δόθηκε στον Seray Kumbasar του εστιατορίου Vino Locale στη Σμύρνη, το οποίο φέρει πράσινο αστέρι και ένα αστέρι MICHELIN.

Το βραβείο Service (Εξυπηρέτησης) MICHELIN, με τη χορηγία της Mastercard, απονεμήθηκε στον Ismail Kahveci και την ομάδα εξυπηρέτησης του εστιατορίου Tuğra στην Κωνσταντινούπολη για την εξαιρετική αίσθηση φιλοξενίας που χαρίζουν στους επισκέπτες.

Τέλος, το βραβείο Young Chef (Νέου σεφ) MICHELIN –ως αναγνώριση ενός πολλά υποσχόμενου νέου ταλέντου– απονεμήθηκε στον Ulaş Durmaz του εστιατορίου με διάκριση Bib Gourmand The Red Balloon στην Κωνσταντινούπολη.

Επτά εστιατόρια βραβεύτηκαν για πρώτη φορά με ένα αστέρι MICHELIN

Για πρώτη φορά, 3 εστιατόρια της Σμύρνης βραβεύτηκαν με ένα αστέρι MICHELIN. Το OD Urla –υπό τη διεύθυνση του σεφ Osman Sezener– ξεχωρίζει για την αυθεντική γαστρονομική του προσέγγιση, που αντλεί από την παράδοση της περιοχής. Τα πιάτα είναι απλά, φυσικά και ρουστίκ σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά πάντα τέλεια εκτελεσμένα, ενώ οι σπεσιαλιτέ που ετοιμάζονται στον ξυλόφουρνο του εστιατορίου –ο οποίος βρίσκεται σε κοινή θέα– αξίζουν ιδιαίτερης μνείας.

Στο Teruar Urla, ο σεφ Osman Serdaroğlu και η ομάδα του έχουν επινοήσει μια μεσογειακής έμπνευσης κουζίνα με ιταλικές αποχρώσεις, αναδεικνύοντας την ποικιλία των τοπικών προϊόντων. Από το αρνί saltimbocca μέχρι τα τηγανητά κολοκυθάκια με φρέσκο κατσικίσιο τυρί και αποξηραμένο γιαούρτι, τα πιάτα είναι μινιμαλιστικά αλλά αδιανόητα γευστικά. Η λίστα κρασιών είναι εξίσου εντυπωσιακή, αποτίνοντας φόρο τιμής στα διαφορετικά terroir της Τουρκίας.

Οι Ozan και Seray Kumbasar δημιούργησαν έναν μοναδικό προορισμό στο Vino Locale. Το μενού, το οποίο είναι αυστηρά εποχιακό, ανανεώνεται κάθε έξι εβδομάδες, αναδεικνύοντας μια εκλεπτυσμένη κουζίνα που διεγείρει τις αισθήσεις. Στην τραπεζαρία, η Seray Kumbasar ξεναγεί τους επισκέπτες σε μια αξιοθαύμαστη επιλογή τοπικών κρασιών.

Στο Μπόντρουμ 2 εστιατόρια έχουν βραβευτεί με ένα αστέρι MICHELIN. Το Kitchen, υπό τη διεύθυνση του σεφ Osman Sezener, προσφέρει σύγχρονη τουρκική κουζίνα με νόστιμες διεθνείς πινελιές. Εδώ, τα τοπικά και φρέσκα προϊόντα είναι οι πρωταγωνιστές, και αναδεικνύονται μέσα από απλές, γενναιόδωρες και γευστικότατες προτάσεις, όπως το ψητό στα κάρβουνα χταπόδι το οποίο συνοδεύεται από salsa verde φτιαγμένη από μυρωδικά του κήπου.

Οι λάτρεις της σύγχρονης αιγαιοπελαγίτικης κουζίνας θα ενθουσιαστούν στο Maçakızı, που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του ομώνυμου ξενοδοχείου, το οποίο συνιστά και ο Οδηγός MICHELIN. Ο σεφ Aret Sahakyan προτείνει δημιουργικά πιάτα που παίζουν με τις τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις. Η λίστα κρασιών είναι επίσης πρώτης τάξεως, περιλαμβάνοντας εκλεκτές εσοδείες από την Τουρκία και την Ευρώπη, ενώ το εστιατόριο διαθέτει και μια εντυπωσιακή κάβα με σαμπάνιες.

Τέλος, 2 εστιατόρια στην Κωνσταντινούπολη έχουν βραβευτεί πρόσφατα με ένα αστέρι MICHELIN. Στο Arkestra, ο σεφ Cenk Debensason –Κωνσταντινουπολίτης με διεθνή εμπειρία– αποδεικνύει το εύρος της τεχνογνωσίας και των μαγειρικών του προσόντων. Η κουζίνα του αποτελεί συγχώνευση πολλών οριζόντων, με επιλογές που κυμαίνονται από το μαριναρισμένο σασίμι τόνου με παγωτό ρυζιού για σούσι και βινεγκρέτ τζίντζερ-ponzu μέχρι το τέλεια μαγειρεμένο στήθος πάπιας με σάλτσα apicius.

Στο Sankai by Nagaya, ο σεφ Yoshizumi Nagaya προσφέρει δύο κορυφαία γεύματα omakase. Το πρώτο περιλαμβάνει εξαιρετικά εκτελεσμένο σούσι, το οποίο παρασκευάζεται από ψάρια της περιοχής, όποτε είναι διαθέσιμα, από τον μάστερ σεφ σούσι Hiroko Shibata. Το δεύτερο τιμά την κουζίνα kaiseki, εμπλουτισμένη με μερικές ευρωπαϊκές πινελιές, όπως τα μοσχαρίσια μάγουλα που μαγειρεύονται σε χαμηλή θερμοκρασία για 48 ώρες και σερβίρονται με φασόλια, μαγιονέζα ponzu και ξίδι σε σκόνη.

Αυτές οι 2 νέες προσθήκες αστεριών MICHELIN ανεβάζουν τον αριθμό των εστιατορίων με ένα αστέρι στην Κωνσταντινούπολη σε 6, με τα Araka, Nicole, Mikla και Neolokal να διατηρούν και φέτος τη διάκρισή τους. Στην κορυφή της τοπικής γαστρονομικής σκηνής, το Turk Fatih Tutak διατηρεί τα δύο αστέρια MICHELIN χάρη στην «εξαιρετική κουζίνα του, που αξίζει μια ειδική παράκαμψη».

4 νέα πράσινα αστέρια MICHELIN σε εστιατόρια με οικολογική ευαισθησία

Η επιλογή του Οδηγού MICHELIN 2024 περιλαμβάνει επίσης τέσσερις νέους χώρους εστίασης με πράσινο αστέρι MICHELIN: 3 στη Σμύρνη και έναν στην Κωνσταντινούπολη. Το πράσινο αστέρι MICHELIN τιμά τα εστιατόρια που πρωτοπορούν στην επίδειξη οικολογικής ευαισθησίας και αποτελεί επιπλέον έναν αξιόπιστο δείκτη αυθεντικής και εμπνευσμένης κουζίνας. Βραβεύτηκαν τα OD Urla, Vino Locale και Hiç Lokanta στη Σμύρνη, ενώ πρόσφατα έλαβε διάκριση και το Circle by Vertical στην Κωνσταντινούπολη. Δεδομένου ότι το Neolokal διατηρεί επίσης το πράσινο αστέρι MICHELIN, ο συνολικός αριθμός των εστιατορίων που επιδεικνύουν δέσμευση στην οικολογική ευαισθησία στην επιλογή του Οδηγού για το 2024 ανέρχεται σε πέντε.

16 νέα εστιατόρια με διάκριση Bib Gourmand

Στην επιλογή του Οδηγού MICHELIN, το βραβείο Bib Gourmand απονεμήθηκε πρόσφατα σε 16 εστιατόρια: 2 στο Μπόντρουμ, 6 στη Σμύρνη και 8 στην Κωνσταντινούπολη (εκ των οποίων, το ένα λαμβάνει τη διάκριση για πρώτη φορά).

Στο Μπόντρουμ, οι επιθεωρητές εκτίμησαν ιδιαίτερα την ευθυμία και τη γενναιοδωρία που συνόδευε το σερβίρισμα των μεζέδων στη γοητευτική ταβέρνα İki Sandal. Απόλαυσαν επίσης τα ψητά κρέατα που σερβίρονται στο Otantik Ocakbaşı.

Στη Σμύρνη, μεζέδες, κρέας που μαγειρεύεται για ώρες, σούπες λαχανικών και σιροπιαστός μπακλαβάς ανταγωνίζονται για να κερδίσουν τις γευστικές εντυπώσεις στα Adil Müftüoğlu, Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi και Tavacı Recep Usta. Στην παλιά πόλη, το Hiç Lokanta –το οποίο έχει επίσης βραβευτεί με το πράσινο αστέρι MICHELIN για τις πρωτοβουλίες του που δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα– προσφέρει μια πιο μοντέρνα κουζίνα, βασισμένη στα χορταρικά. Το LA Mahzen, μέσα στον αμπελώνα του Lucien Arkas, αποτίνει φόρο τιμής στα καλύτερα τοπικά κρασιά, ενώ προσφέρει πεντανόστιμη, κορυφαία μεσογειακή κουζίνα.

Στην Κωνσταντινούπολη, τα 8 νέα εστιατόρια με διάκριση Bib Gourmand προσφέρουν ένα πιο εκλεκτικιστικό γαστρονομικό πανόραμα, από τις ιταλικές γεύσεις του Aida - vino e cucina και του Fauna, μέχρι τις ιαπωνικές λιχουδιές του Inari Omakase Kuruçeşme ή τις μεσογειακές γεύσεις του The Red Balloon. H τουρκική κουζίνα, τόσο η σύγχρονη όσο και η παραδοσιακή, είναι βεβαίως παρούσα με τα Circle by Vertical, Efendy, Tavacı Recep Usta Bostancı και Foxy Nişantaşı.

Σήμερα, μέσα στη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας φιγουράρουν 18 εστιατόρια με διάκριση Bib Gourmand.

36 νέα εστιατόρια προστέθηκαν στην επιλογή του Οδηγού

Οι επιθεωρητές του Οδηγού πρότειναν, επίσης, και 36 εστιατόρια που ξεχωρίζουν για την ποιότητα της κουζίνας τους. Από αυτά, τα 6 βρίσκονται στη Σμύρνη, τα 15 στο Μπόντρουμ και τα 15 στην Κωνσταντινούπολη. Η ποικιλία είναι το χαρακτηριστικό αυτών των νέων εστιατορίων, από τις ανατολίτικες σπεσιαλιτέ στο Lokanta Göktürk στη συνοικία Εγίπ Σουλτάν (Eyüpsultan) της Κωνσταντινούπολης, μέχρι την ποικιλία των μεζέδων του Bağarası στο Μπόντρουμ και τα εξαιρετικά κρεατικά στο Kasap Fuat στη Σμύρνη. Οι λάτρεις της ασιατικής κουζίνας δεν θα θελήσουν να χάσουν τις ιαπωνικές σπεσιαλιτέ του Akira Back İstanbul ή του Zuma Bodrum, ή τις καντονέζικες γεύσεις του Hakkasan İstanbul – όσοι προτιμούν την ιταλική κουζίνα θα επιλέξουν το Isola Manzara (Μπόντρουμ) ή το Ristorante Pizzeria Venedik (Σμύρνη). Το Eleos Yeşilköy (Κωνσταντινούπολη), το SOTA ALAÇATI (Σμύρνη) και το Sait (Μπόντρουμ) προσφέρουν όλα τους εξαιρετικά ψάρια και θαλασσινά.

Προσθέτοντας αυτά τα 15 νέα σημεία που επιλέχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στα 37 που εξακολουθούν να προτείνονται και για αυτό το έτος, η πόλη διαθέτει πλέον 52 αναγνωρισμένα εστιατόρια.

