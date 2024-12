Το κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει επιδεινωθεί οριακά, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου ifo.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος για τον κλάδο υποχώρησε στις μείον 16,8 μονάδες, από μείον 16,3 μονάδες τον Οκτώβριο.

«Οι εταιρείες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας αξιολογούν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως καλύτερη από τον προηγούμενο μήνα, αλλά είναι πιο απαισιόδοξες για τους επόμενους μήνες», λέει η Ανίτα Βελφλ, ειδική στο ifo Center for Industrial Organisation and New Technologies.

Ο δείκτης για την τρέχουσα κατάσταση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αυξήθηκε στις 15,2 μονάδες τον Νοέμβριο, από 9,8 μονάδες τον Οκτώβριο.

Αντίθετα, ο δείκτης για τις επιχειρηματικές προσδοκίες υποχώρησε στις μείον 44,0 μονάδες, από μείον 39,2 μονάδες.

«Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει ξεπεράσει ακόμα την οικονομική της ύφεση», λέει η Βελφλ. Αυτή είναι η εντύπωση που αποκτάται εξετάζοντας τις αξιολογήσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ξεκινώντας από αυτές του Ιουνίου του 2023: το κλίμα στον κλάδο μειώθηκε σημαντικά εκείνη την εποχή και έκτοτε δεν έχει μετακινηθεί πολύ από αυτό το επίπεδο.

