Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζόντι Φόστερ δήλωσε ότι η Gen Z μπορεί να γίνει «πραγματικά ενοχλητική» στη συνεργασία. Σε συνέντευξή της στον Guardian, η Φόστερ είπε ότι μερικές φορές της ήταν δύσκολο να κατανοήσει την εργασιακή συμπεριφορά που είχε συναντήσει από νεότερους συναδέλφους της. Ελπίζει είπε ότι μπορεί να βοηθήσει τους εκκολαπτόμενους αστέρες να βρουν το δικό τους δρόμο και να τους συμβουλεύσει να «μάθουν να χαλαρώνουν».

«Είναι πραγματικά ενοχλητικοί, ειδικά στο χώρο εργασίας» αστειεύτηκε η Φόστερ. «Συμπεριφέρονται σαν: “Μπα, δεν αισθάνομαι καλά σήμερα, θα έρθω στις 10.30 π.μ.”. Ή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα τους πω: " Έχετε πολλά λάθη, δεν ελέγξατε την ορθογραφία”; Και εκείνοι λένε: "Ναι, αλλά δεν είναι σωστό. Γιατί να το κάνω αυτό, δεν είναι κάπως περιοριστικό;"».

Όμως εξήρε ένα αστέρι της Gen Z, την Μπέλα Ράμσεϊ, χαρακτηρίζοντας την 20χρονη ως παράδειγμα ηθοποιού που αναδύεται σε ένα νέο «διαμάντι αυθεντικότητας».

«Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να είσαι γυναίκα -εκτός από το να φοράς τακούνια και βλεφαρίδες- και είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να το δει αυτό. Και η Μπέλα, η οποία εκφώνησε την καλύτερη ομιλία, στη γιορτή του Elle για τις γυναίκες στο Χόλιγουντ, φορούσε το πιο τέλειο κοστούμι, όμορφα ραμμένο, με μεσαία χωρίστρα και χωρίς μακιγιάζ».

Στη συνέντευξη αποκάλυψε ότι έκανε ιδιαίτερη προσπάθεια να έρθει σε επαφή με τη Μπέλα Ράμσεϊ, την 20χρονη non binary ηθοποιό που πρωταγωνίστησε στο The Last of Us και έπαιξε τον ρόλο της νεαρής ευγενούς Lyanna Mormont στο Game of Thrones.

Η Φόστερ πρόσθεσε ότι όταν ήταν νέα δεν θα μπορούσε να ντυθεί όπως η Μπέλα με κοστούμι και χωρίς μακιγιάζ σε μια εκδήλωση της showbiz.

«Επειδή δεν ήμασταν ελεύθεροι. Επειδή δεν είχαμε ελευθερία. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το διαμάντι της αυθεντικότητας που υπάρχει - η δυνατότητα πραγματικής ελευθερίας», πρόσθεσε.

Στην συνέχεια, μίλησε επίσης για τους δύο γιους της και τη στάση τους απέναντι στις γυναίκες.

Επεσήμανε ότι ενώ τώρα είναι «σούπερ φεμινιστές», σε κάποια φάση ο μεγαλύτερος γιος της πίστευε ότι έπρεπε να είναι αντιπαθητικός στις γυναίκες για να είναι αγόρι.

Έτσι λοιπόν, η ηθοποιός εξήγησε πως: «εγώ του έλεγα,όχι! Δεν είναι αυτό που σε «κάνει» να είσαι άντρας! Αυτό είναι που σου πουλάει η κουλτούρα μας όλο αυτό τον καιρό, αλλά δεν πάει έτσι».

