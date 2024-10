Κορυφαία διάκριση για τον Γιώργο Λάνθιμο στις Χρυσές Σφαίρες. Η ταινία του «Poor Things» απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ στην τελετή που έλαβε χώρα στο «Beverly Hilton» στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Έμμα Στόουν κέρδισε το βραβείο του Α΄ Γυναικείου ρόλου.

Η Στόουν στην ομιλία της αφού της απονεμήθηκε η Χρυσή Σφαίρα είπε ότι «θα είμαι για πάντα ευγνώμων» στον Γιώργο Λάνθιμο, ενώ χαρακτήρισε το Poor Things μια «ρομαντική» ταινία, με τη διαφορά ότι η ηρωίδα δεν ερωτεύεται ένα άτομο αλλά την ίδια τη ζωή, με τις καλές και τις κακές στιγμές της.

Η ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν σάρωσε, όπως αναμενόταν, τις Χρυσές Σφαίρες, κατακτώντας πέντε βραβεία: της καλύτερης δραματικής ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, Α΄ Ανδρικού ρόλου με τον Κίλιαν Μέρφι και Β΄Ανδρικού ρόλου με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και καλύτερης μουσικής την οποία έχει συνθέσει ο Λούντβιχ Γιόρανσον.

{https://twitter.com/goldenglobes/status/1744197405443305730}

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές



Καλύτερη Δραματική ταινία





Οπενχάιμερ



Καλύτερη Κωμωδία ή μιούζικαλ



Poor Things



Καλύτερη Σκηνοθεσία





Κρίστοφερ Νόλαν (Οπενχάιμερ)



Α’ Γυναικείος ρόλος σε Δραματική ταινία



Λίλι Γκλάντστοουν, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού



Α’ Γυναικείος ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Έμμα Στόουν, Poor Things



Β’ Γυναικείος ρόλος

Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα



Α’ Ανδρικός σε Δραματική Ταινία

Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ



Α’ Ανδρικός ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ





Πολ Τζιαμάτι, Τα Παιδιά του Χειμώνα



Β’ Ανδρικός ρόλος

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Οπενχάιμερ



Καλύτερο Σενάριο

Ανατομία Μιας Πτώσης



Καλύτερη Μουσική

Οπενχάιμερ



Καλύτερο Τραγούδι



«What Was I Made For?», Billie Eilish & Finneas (Barbie)



Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων



Το Αγόρι κι ο Ερωδιός



Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία



Ανατομία Μιας Πτώσης (Γαλλία)



Κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα της χρονιάς



Μπάρμπι [Barbie]

Καλύτερη Δραματική Σειρά



Succession



Καλύτερη Μιούζικαλ ή Κωμική Σειρά



The Bear



Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία



Beef



Α’ Δραματικός Γυναικείος ρόλος



Sarah Snook, Succession



Α’ Γυναικείος ρόλος σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία



Ayo Edebiri, The Bear



Α’ Γυναικείος ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία



Ali Wong, Beef



Α’ Δραματικός Ανδρικός Ρόλος



Kieran Culkin (Succession)



Α’ Ανδρικός ρόλος σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία



Jeremy Allen White (The Bear)



Α’ Ανδρικός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία



Steven Yeun, Beef



Β’ Γυναικείος ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία



Elizabeth Debicki, The Crown



Β’ Ανδρικός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία



Matthew Macfadyen (Succession)

Καλύτερη Ερμηνεία Stand-Up κωμωδίας για την τηλεόραση



Ricky Gervais (Armageddon)

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr