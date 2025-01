Το επιχειρηματικό κλίμα στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας ανέκαμψε τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την έρευνα του ινστιτούτου ifo, ο σχετικός δείκτης ανέβηκε στις μείον 5,8 μονάδες, από μείον 9,9 μονάδες τον Φεβρουάριο.

«Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται να έχει βγει επιτέλους από τα οικονομικά χαμηλά της το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και ατενίζει το μέλλον με περισσότερη εμπιστοσύνη», λέει η Anita Wölfl, ειδική του ifo Center for Industrial Organisation and New Technologies.

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες για τους επόμενους έξι μήνες ήταν σημαντικά λιγότερο απαισιόδοξες, ενισχύοντας αυτόν τον δείκτη από μείον 29,5 μονάδες* τον Φεβρουάριο σε μείον 18,7 μονάδες τον Μάρτιο.

Οι προοπτικές των εξαγωγών είναι ιδιαίτερα ρόδινες, καθώς ο αντίστοιχος δείκτης εμφανίζει θετικό διψήφιο ισοζύγιο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα χρόνο. Ένας λόγος για αυτό είναι πιθανότατα η θετική εξέλιξη στις ΗΠΑ και την Κίνα, τις δύο πιο σημαντικές αγορές πωλήσεων για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Υπάρχει επίσης μια αχτίδα ελπίδας στην προμήθεια βασικών ενδιάμεσων προϊόντων, αφού μόνο λίγες εταιρείες ανέφεραν προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. «Εδώ, οι προσπάθειες που έχει αναλάβει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μετά την πανδημία για να κάνει τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο ανθεκτικές αποδίδουν», λέει η Wölfl.

