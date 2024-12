Ένα νέο βιβλίο που παρακολουθεί την αξιοσημείωτη ιστορία του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τη δημιουργία του το 1949 έως τις τρέχουσες προκλήσεις, μόλις κυκλοφόρησε.

Το History of the Council of Europe, 75 Years of European Co-operation, από τον καθηγητή Birte Wassenberg, προσφέρει μια εις βάθος ματιά στην ανάπτυξη αυτού του πρωτοποριακού οργανισμού και στον κεντρικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ευρώπης.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, που ιδρύθηκε στο Στρασβούργο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργηθηκε για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την ήπειρο.

Αυτό το περιεκτικό βιβλίο διερευνά τη δημιουργία και την εξέλιξη του Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας βασικές στιγμές και τις συνεχείς προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός κοινού δημοκρατικού και νομικού χώρου μέσω περισσότερων από 200 συμβάσεων.

Στο επίκεντρο της αποστολής του Συμβουλίου βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το βιβλίο εμβαθύνει στις κρίσεις ορόσημο, τις μεταρρυθμίσεις και το πώς έχει προσαρμοστεί στις κοινωνικές αλλαγές, ως θεματοφύλακας των θεμελιωδών ελευθεριών.

Εξετάζει επίσης τη στρατηγική εταιρική σχέση του Συμβουλίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ρίχνοντας φως στη συμπληρωματική αλλά μερικές φορές ανταγωνιστική σχέση τους.

Το έργο του Wassenberg δεν πτοείται από τις ταραγμένες εποχές του Συμβουλίου, παρέχοντας μια λεπτομερή ανάλυση των κρίσεων, των αντιπαραθέσεων και των εσωτερικών προκλήσεων που έχει αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Από την ενσωμάτωση νέων κρατών μελών έως την πλοήγηση στις πολιτικές πιέσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις, αυτό το βιβλίο προσφέρει μια διεξοδική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το Συμβούλιο κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτές τις πολυπλοκότητες.

Αυτή η έκδοση είναι μια πολύτιμη πηγή για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει μια βαθύτερη εικόνα του Συμβουλίου της Ευρώπης, των επιτευγμάτων, των αγώνων και του σημαντικού αντίκτυπου που είχε στην ευρωπαϊκή κοινωνία και της συνεχιζόμενης αποστολής του να ενισχύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε ολόκληρη την ήπειρο. Η ιστορία του Συμβουλίου της Ευρώπης, 75 Χρόνια Ευρωπαϊκής Συνεργασίας είναι ουσιαστική ανάγνωση για όσους ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή πολιτική, την ιστορία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο καθηγητής Birte Wassenberg είναι κορυφαίος ειδικός στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Διδάσκει στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και είναι κάτοχος Έδρας Jean Monnet.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

