Η εμβληματική ηθοποιός του βρετανικού κινηματογράφου, «ντάμα» Μάγκι Σμιθ, γνωστή ευρέως τα τελευταία χρόνια για τους ρόλους της σε Χάρι Πότερ και Downton Abbey, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Θρύλος της βρετανικής σκηνής και οθόνης, η… δασκάλα του Χάρι Πότερ κέρδισε δύο Όσκαρ κατά τη διάρκεια της καριέρας της, για το The Prime of Miss Jean Brodie το 1970 και το California Suite το 1979.

Είχε άλλες τέσσερις υποψηφιότητες και έλαβε οκτώ βραβεία Bafta.

Σε δήλωσή τους, οι γιοι της Τόμπι Στίβενς και Κρις Λάρκιν αναφέρουν: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της ντάμας Μάγκι Σμιθ.

Πέθανε ειρηνικά στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Μια έντονα ιδιωτική παρουσία, ήταν με τους φίλους και την οικογένειά της στο τέλος. Αφήνει δύο γιους και πέντε στοργικά εγγόνια που είναι συντετριμμένοι από την απώλεια της εξαιρετικής μητέρας και γιαγιάς τους .

Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε το υπέροχο προσωπικό του Νοσοκομείου Chelsea and Westminster για τη φροντίδα και την αμέριστη καλοσύνη τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της.

Σας ευχαριστούμε για όλα τα ευγενικά μηνύματα και την υποστήριξή σας και σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή».

Η καριέρα της ξεκίνησε στο θέατρο, αλλά κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Bafta στο μελόδραμα του 1958, Nowhere to Go.

Το 1963 της προτάθηκε ο ρόλος της Δυσδαιμόνας από τον Λόρενς Ολίβιε, για να πρωταγωνιστήσει στον Οθέλλό του, στο Εθνικό Θέατρο, και δύο χρόνια αργότερα, έγινε ταινία με το αρχικό καστ, με την Σμιθ να είναι υποψήφια για Όσκαρ.

