Ο CEO της Tesla, Έλον Μασκ, δήλωσε ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα υπερβούν τις ανθρώπινες δυνατότητες σε λιγότερο από 20 χρόνια, και η εταιρεία του συμβάλλει στην υλοποίηση αυτού του μέλλοντος.

«Νομίζω ότι μέχρι το 2040, θα υπάρχουν πιθανώς περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ από ό,τι υπάρχουν άνθρωποι», ανέφερε ο «πολύς» Μασκ κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Future Investment Initiative, μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το ομώνυμο ινστιτούτο. Το ινστιτούτο ξεκίνησε το 2017 από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτή η εκτίμηση του Μασκ σημαίνει πως περίπου 10 δισεκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ θα βρίσκονταν σε λειτουργία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Μασκ δήλωσε ότι η τιμή για ένα «ρομπότ που μπορεί να κάνει τα πάντα» θα κοστίζει πιθανότατα μεταξύ 20.000 και 25.000 δολαρίων το ένα.

Αυτό ευθυγραμμίζεται σχεδόν με ακρίβεια με τις εκτιμήσεις του Μασκ για το κόστος των ρομπότ Optimus της Tesla, μιας σειράς ανθρωποειδών ρομπότ που χρησιμοποιούνται σε περιορισμένη χρήση από την εταιρεία. Μιλώντας στην εκδήλωση «We, Robot» της αυτοκινητοβιομηχανίας στις 10 Οκτωβρίου, ο Μασκ ανέφερε ότι αναμένει ότι το Optimus θα πωλείται μεταξύ 20.000 και 30.000 δολαρίων το τεμάχιο σε «μακροπρόθεσμη βάση» μόλις αυξηθεί η παραγωγή.

Η ιστορία της Tesla με την Optimus είναι λίγο... ασταθής, αφού στο περιβόητο ντεμπούτο της το 2021 όπου αντί για ένα ρομπότ, η Tesla είχε παρουσιάσει έναν άντρα μέσα σε μία στολή να χορεύει. Αντίθετα, στην εκδήλωση νωρίτερα αυτό το μήνα, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα, αφού τα ρομπότ πραγματοποίησαν μια σειρά από δραστηριότητες, όπως μοίρασαν τσάντες δώρων και ποτά και έπαιζαν ροκ, χαρτί, ψαλίδι με τους παρευρισκόμενους. Τα ρομπότ χόρεψαν επίσης, συμπεριλαμβανομένου ενός remix του τραγουδιού "What is love (Baby Don't Hurt Me)" και αλληλεπιδρούσαν με τους καλεσμένους.

Η Tesla επιβεβαίωσε αργότερα ότι τα ρομπότ βασίζονταν στην τηλελειτουργία - ή στην απομακρυσμένη βοήθεια - η οποία κάνει το Optimus να φαίνεται πιο εντυπωσιακό. Περίπου 20 ρομπότ ήταν ενεργά ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Optimus της Tesla, Milan Kovac, με μόνο ένα περιστατικό πτώσης ρομπότ να καταγράφεται. Η εταιρεία δημοσίευσε αργότερα ένα βίντεο, περίπου 90 δευτερολέπτων, που έδειχνε ένα ρομπότ Optimus να μεταφέρει έναν δίσκο, να ανεβαίνει σκάλες και να μοιράζει εμφιαλωμένα ποτά και ποπ κορν στους υπαλλήλους.

Δύο ρομπότ βρίσκονται ήδη στην εργοστασιακή γραμμή παραγωγής, αν και η Tesla δεν έχει αποκαλύψει τι καθήκοντα εκτελούν. Ο Μασκ επανέλαβε την Τρίτη ότι η Optimus θα εισέλθει σε περιορισμένη παραγωγή το επόμενο έτος. Νωρίτερα είχε εκτιμήσει ότι «μερικές χιλιάδες» ρομπότ θα εργάζονται στην Tesla το 2025. Η παραγωγή όγκου, είπε, θα πρέπει να ξεκινήσει το 2026 και στη συνέχεια «θα γίνει τελικά το μεγαλύτερο προϊόν οποιουδήποτε είδους ποτέ», προσθέτοντας ότι η Optimus θα κάνει την Tesla είναι μια «εταιρεία 25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η Tesla δεν είναι η μόνη στην προώθηση των ανθρωποειδών ρομπότ. Πάνω από δώδεκα εταιρείες εργάζονται σε παρόμοια τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των Figure AI, Apptronik, Toyota Research Institute και Boston Dynamics.

