Από το οπτικό πεδίο του Τραμπ δεν ξέφυγε η περίπτωση του Καναδά. «Θα ήταν πραγματικά κάτι να ξεφορτωθούμε αυτήν την τεχνητά τραβηγμένη γραμμή», έγραψε στο Χ αναφερόμενος στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, προτού εκθέσει λεπτομερώς τα παράπονά του σχετικά με το ότι ο Καναδάς επωφελείται χωρίς κόστος από την στρατιωτική προστασία που προσφέρουν οι ΗΠΑ.

Στις… βλέψεις Τραμπ απάντησε ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζ. Τριντό, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε μία στο εκατομμύριο ο Καναδάς να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», συνεχίζοντας πως «Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας επωφελούνται από το να είναι ο ένας ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και η ασφάλεια του άλλου».

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.