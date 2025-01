Πολλοί θα λείπουν από την ορκωμοσία του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ίσως όχι ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, ο οποίος μπορεί, παρά το… ψύχος, να παραστεί στην τελετή της Δευτέρας (20/1).

Όπως μεταδίδουν οι New York Times, ο Πενς έλαβε πρόσκληση από την Μεικτή Επιτροπή του Κογκρέσου που επιβλέπει την εκδήλωση. Δεν είναι γνωστό εάν θα παρευρεθεί, καθώς εκπρόσωπος που εργάζεται για τον πρώην αντιπρόεδρο αρνήθηκε να αποκαλύψει τα σχέδιά του.

Άλλωστε, η σχέση του με τον Τραμπ δεν είναι και ανέφελη, αφού δέχθηκε πλήγμα όταν ο Τραμπ τον πίεσε προκειμένου να μην επικυρώσει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών του 2020.

Γενικώς, οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν περάσει από σαράντα κύματα, αφού ο Πενς από αγαπημένος του Τραμπ και αντιπρόεδρός του κατέληξε «εχθρός» του μετά τις εκλογές του ’20.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο ανδρών έφτασαν σε οριακό σημείο όταν ο όχλος των υποστηρικτών του Τραμπ εισέβαλε στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021 ενώ ζητούσε την εκτέλεση του Πενς.

Ο Πενς εξιστόρησε τα όσα έζησε εκείνη την ημέρα στα απομνημονεύματά του, So Help me God. «Είχαν έρθει για να διαμαρτυρηθούν για το αποτέλεσμα των εκλογών και να εμποδίσουν το Κογκρέσο να εκπληρώσει την ευθύνη του να ανοίξει και να μετρήσει τις ψήφους του Εκλογικού Σώματος», αναφέρει. «Και, όπως έμαθα αργότερα, πολλοί είχαν έρθει να με ψάξουν».

Μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024, ο Πενς τον συνεχάρη δημόσια.

Ποιοι θα δώσουν το «παρών» στην ορκωμοσία

Το «παρών» θα δώσει και ο (Δημοκρατικός) δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ερικ Ανταμς, ο οποίος ταξίδεψε την Παρασκευή )17/1) στο Μαρ-α-Λάγκο προκειμένου να συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Τραμπ.

Όπως σχολιάζει και χθεσινό δημοσίευμα των New York Times, o Ανταμς έχει αρχίσει να μιλάει με αυξανόμενη συμπάθεια για τον Ντόναλντ Τραμπ από τότε που του απαγγέλθηκαν πέντε επίσημες κατηγορίες για διαφθορά. O Ανταμς έχει πολλάκις υποβαθμίσει τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες εξαιτίας της κριτικής που είχε ασκήσει στην κυβέρνηση Μπάιντεν με αφορμή το μεταναστευτικό και πλέον ελπίζει σε μια απόδοση χάριτος εκ μέρους του νέου προέδρου.

Ενώ πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες δεν βρίσκονται στη λίστα των καλεσμένων, όπως η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η λίστα περιλαμβάνει μία πλειάδα ακροδεξιών πολιτικών, με πρωταγωνιστές τους: Νάιτζελ Φάρατζ, Ερίκ Ζεμούρ (Γαλλία), Χαβιέρ Μιλέι (Αργεντινή), Τζόρτζια Μελόνι, Βίκτορ Όρμπαν.

Βέβαια, ο Όρμπαν, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή (17/1), δεν θα μπορέσει να κάνει το μακρύ ταξίδι μέχρι την Αμερική, αλλά το κενό θα πληρώσουν άλλοι, όπως ο Τομ Βαν Γκρίκεν του Βελγίου και ο πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, που συγκρούστηκαν με τις Βρυξέλλες σε μια μακρά διαμάχη για το κράτος δικαίου.

Παράλληλα, ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, ηγέτης του υπερεθνικιστικού κόμματος Vox της Ισπανίας, έχει προσκληθεί ως πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Ευρωπαίοι Πατριώτες, το οποίο περιλαμβάνει μέλη από 11 χώρες της ΕΕ και έχει 86 ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την Πορτογαλία, ο Αντρέ Βεντούρα, επικεφαλής του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος Chega, ήταν προσκεκλημένος μαζί με άλλα ακροδεξιά ευρωπαϊκά στελέχη.

Ανάμεσά τους θα είναι και πολλοί υπουργοί, διπλωμάτες και ξένοι πολιτικοί που θέλουν να έρθουν κοντά στον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Πολλοί προέρχονται από το δεξιό ή ακόμη και το ακροδεξιό πολιτικό φάσμα, ή είναι ηγέτες τους οποίους ο Τραμπ έχει επαινέσει στο παρελθόν. Πρόκειται για πρόσωπα που αποκαλύπτουν πολλά για την πολιτική τροχιά της κυβέρνησης Τραμπ μόλις εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο.

Ακόμη, υπερεκπροσώπηση θα έχει και ο εγχώριος τομέας της τεχνολογίας με επιχειρηματίες, όπως ο Τζεφ Μπέζος, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και άλλους να έχουν ήδη δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν από κοντά την τελετή – εκτός φυσικά από τον Ίλον Μασκ, η παρουσία του οποίου θαωρείται δεδομένη. Δεν θα λείπει, επίσης, και Ευρωπαίος «εκπρόσωπος» τεχνολογίας, καθώς ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος και επιχειρηματίας τεχνολογίας Ξαβιέ Νιελ θα δώσει το «παρών» μετά της συζύγου του.

Στα εκτός Ευρώπης

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να καλέσει (τηλεφωνικά) και τον ηγέτη της Κίνας Σι Τζιπίνγκ . Το αίτημα σηματοδότησε την «προθυμία του Τραμπ να έχει ανοιχτό διάλογο» με τον Σι, είπε η επερχόμενη γραμματέας Τύπου του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, στο Fox News τον περασμένο μήνα. Η πρεσβεία του Πεκίνου στην Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν έλαβαν πράγματι επίσημη πρόσκληση για να παρευρεθεί ο Σι ή αν ο Σι ανταποκρίθηκε.

Ποτέ σε καμία προηγούμενη προεδρική ορκωμοσία των ΗΠΑ δεν παρευρέθηκαν αρχηγοί κινεζικών κρατών. Αυτό κάνει σχεδόν απίθανη την παρουσία του. Όμως ο Σι θέλει ξεκάθαρα να στείλει μήνυμα καλής θέλησης στον Τραμπ στέλνοντας έναν ανώτερο αξιωματούχο να παραστεί στην εκδήλωση. Οι Financial Times ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι μεταξύ των υποψηφίων είναι ο Αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ και ο Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι. Ο Χαν έχει σε μεγάλο βαθμό συμβολικό ρόλο στην κινεζική ηγετική δομή, αλλά η παρουσία του Γουάνγκ πιθανότατα θα οδηγούσε σε συνομιλίες με την ομάδα εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου υπουργού Εξωτερικών, γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο και του συμβούλου εθνικής ασφάλειας Μάικ Βαλτς. Αυτές οι συναντήσεις θα μπορούσαν να καθορίσουν και το εύρος των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας στην αρχή της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Subrahmanyam Jaishankar, υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, θα παρευρεθεί, ενώ ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Takeshi Iwaya επιβεβαίωσε επίσης τα σχέδια να είναι εκεί.

Πρόσκληση έχουν λάβει επίσης ο Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε και ο Πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, οι οποίοι θα παραστούν στην τελετή κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψης στην Ουάσιγκτον. Ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει επίσης λάβει πρόσκληση, αλλά δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί αφού του ανακλήθηκε το διαβατήριό του εν μέσω έρευνας.

Και οι ηχηρές απουσίες

Μία ηχηρή απουσία, πάντως, αναμένεται να είναι εκείνη της 84χρονης Νάνσι Πελόζι. H Δημοκρατική πρώην πρόεδρος της Βουλής, που αποσύρθηκε από τη θέση πριν από δύο χρόνια, ανακοίνωσε μέσω του γραφείου της ότι θα «παραλείψει την ορκωμοσία της 20ής Ιανουαρίου», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Η Πελόζι έχει παρευρεθεί σε 11 τελετές ορκωμοσίας, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης του Τραμπ το 2017.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έλαβε πρόσκληση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της. Επίσης δεν έχουν προσκληθεί: η Μαρίν Λεπέν, η τρεις φορές υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας και ηγέτης της ακροδεξιάς, καθώς και ο προστατευόμενος της Ζορντάν Μπαρντελά. Κανένας από τους δύο δεν έλαβε πρόσκληση, σύμφωνα με στέλεχος του κόμματος.

