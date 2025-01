Ο Economist προστίθεται στα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ που ζητούν την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Το κάνει μάλιστα με ένα ιδιαίτερα "σκληρό" εξώφυλλο.

Στο εξώφυλλο απεικονίζεται ένα «πι», το οποίο χρησιμοποιούν για να μετακινηθούν ηλικιωμένοι και όσοι έχουν κινητικά προβλήματα. Ως κύριος τίτλος είναι η φράση «Δεν είναι αυτός τρόπος να διοικείς μια χώρα» (No way to run a country).

Στο σχετικό θέμα που φιλοξενεί το βρετανικό οικονομικό περιοδικό, φέρει τον τίτλο «Γιατί ο Μπάιντεν πρέπει να αποσυρθεί» και στέκεται στην πρόσφατη εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιγράφηκε από πολλούς (ακόμα και από τους ίδιους τους Δημοκρατικούς) ως «πολύ άσχημη για να την παρακολουθείς».

Θυμίζουμε πως και οι New York Times έκαναν ανάλογη παρέμβαση, αλλά όχι με τόσο σκληρό τρόπο. Επίσης, το περιοδικό Time έδειξε την έξοδο στον Μπάιντεν, ο οποίος υπέπεσε την Παρασκευή και σε νέα γκάφα.

Δημοσιεύματα τον θέλουν να σκέφτεται την απόσυρση, ωστόσο, ο Λευκός Οίκος, αλλά και ο ίδιος δηλώνει πως θα δώσει τη μάχη μέχρι τέλους.

