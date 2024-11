{https://x.com/Reuters/status/1853917167542206931?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1853917167542206931%7Ctwgr%5Ea6d2b6db0061bb538224d7167b5d7f7ab8142209%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Famerikanikes-ekloges-2024%2Farticle%2F1558461%2Fekloges-ipa-2024-live-update-me-tin-krisimi-mahi-trab-i-haris-tha-vgalei-i-kalpi%2F}

03:20 Μέχρι στιγμής, η Κάμαλα Χάρις έχει κερδίσει 27 εκλέκτορες και ο Ντόναλντ Τραμπ 99.

02:58: Τραμπ: Δεν μπορούν να μας εμποδίσουν-Θα κερδίσουμε

«Γειά σας Ρεπουμπλικανοί. Tα πάμε πραγματικά καλά, αν είστε στη σειρά, μείνετε στη σειρά, μην τους αφήσετε να σας βγάλουν από εκεί. Ψηφίστε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα να μας εμποδίσουν. Θα πάρουμε μια μεγάλη νίκη».

02:55: Έδρα στη Γερουσία κερδίζουν οι Ρεπουμπλικανοί στη Δυτική Βιρτζίνια - Οι Δημοκρατικοί κινδυνεύουν να χάσουν την πλειοψηφία τους

Στη Δυτική Βιρτζίνια εκλέγεται γερουσιαστής ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Τζιμ Τζάστις, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Τζο Μάντσιν, ανεξάρτητο που πρόσφατα εγκατέλειψε το Δημοκρατικό κόμμα.



Πλέον, οι Δημοκρατικοί εξαρτώνται από τις νίκες των υποψηφίων τους σε Οχάιο, Μοντάνα και ενδεχομένως Τέξας και Φλόριντα, που είναι κόκκινες πολιτείες.

2:35 Γουολς: «Ενθουσιασμένος με την Πενσυλβάνια»

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών Τιμ Γουολς δήλωσε ενθουσιασμένος με την Πενσυλβάνια, η οποία αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ανέφερε επίσης πώς για την ώρα δεν είχε ακόμη επικοινωνία με την συνυποψήφιά του Κάμαλα Χάρις.

2:30: CNN: Φλόριντα (ενσωμάτωση κατά την καταμέτρηση)

Ντόναλντ Τραμπ 52,2%

Κάμαλα Χάρις 46,9%

02:19: Τέταρτη θητεία για τον Μπέρνι Σάντερς στη Γερουσία

Επανεξελέγη στην αμερικανική γερουσία ο Μπέρνι Σάντερς στην πολιτεία του Βερμόντ. Ο 81χρονος κατατάσσεται στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος και είχε διεκδικήσει την δημοκρατική υποψηφιότητα τόσο στις εκλογές του 2016 όσο και του 2020, τερματίζοντας και τις δύο φορές δεύτερος.

