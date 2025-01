Η Ευρώπη ολοκλήρωσε τον Μάρτιο έχοντας τις αποθήκες φυσικού αερίου γεμάτες κατά 58,2% σύμφωνα με την Gas Infastructure Εurope, επίπεδο που είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί για την περίοδο αυτή.

Tο επίπεδο αυτό είναι κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε σημειωθεί τον περασμένο χρόνο.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα υψηλά επίπεδα αποθήκευσης είναι μια ενθαρρυντική είδηση για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς ετοιμάζονται να ξαναγεμίσουν τις δεξαμενές αποθήκευσης για την καλοκαιρινή περίοδο.

Ο ήπιος χειμώνας, η αύξηση των εισαγωγών LNG, η αδύναμη οικονομική δραστηριότητα και οι στόχοι μείωσης της ζήτησης που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλαν στο να κρατηθεί χαμηλά η κατανάλωση φυσικού αερίου.

Η εξέλιξη αυτή «αποτελεί έκπληξη για όλους» δήλωσε στους FT αναλύτρια του Institute for Energy Economics and Financial Analysis. «Πιστεύαμε, στο ξεκίνημα της ενεργειακής κρίσης, ότι θα είχαμε πολλά προβλήματα» είπε. H απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει τις εισαγωγές LNG ήταν «πολύ σημαντική» για την Ε.Ε., πρόσθεσε.

