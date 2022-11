Η Royal Bank of Canada συμφώνησε να αποκτήσει την τοπική θυγατρική της HSBC Holdings έναντι 10 δισ. δολαρίων.

Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του επόμενου έτους, με τη συναλλαγή να περιλαμβάνει τουλάχιστον 130 υποκαταστήματα, εκ των οποίων τα 45 βρίσκονται στη δυτική ακτή της Βρετανικής Κολούμπια.

«Η HSBC Canada προσφέρει την ευκαιρία να αυξήσουμε τις δραστηριότητες και την πελατειακή μας βάση, εξασφαλίζοντας μεγάλες επιστροφές και δίνοντας αξία στους πελάτες» ανέφερε ο επικεφαλής της Royal Bank, Ντέιβ ΜαΚέι.

Πέρυσι, οι δύο καναδικές τράπεζες προχώρησαν σε δύο πολύ μεγάλες συμφωνίες, στην αμερικανική αγορά, με την Bank of Montreal να εξαγοράζει την Bank of the West έναντι 16,3 δισ. δολαρίων, και την Toronto-Dominion Bank να αποκτά τη First Horizon έναντι 13,4 δισ. δολαρίων.