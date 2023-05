«Κατέρρευσε» η First Republic Bank- Στην JPMorgan τα περιουσιακά στοιχεία Κύριο

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια (DFPI) ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/5) ότι έκλεισε την περιφερειακή τράπεζα, First Republic Bank και συμφώνησε να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στην JPMorgan Chase & Co και την National Association. Η First Republic έγινε έτσι η τρίτη μεγάλη αμερικανική τράπεζα, που πτωχεύει μέσα σε μόλις δύο μήνες.