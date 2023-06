EY: World Entrepreneur Of The Year, η Doris Hsu

Η Doris Hsu, Πρόεδρος και CEO της GlobalWafers Co, Ltd., ανακηρύχθηκε EY World Entrepreneur Of The Year™ 2023, στην Τελετή Απονομής του παγκόσμιου διαγωνισμού, που διοργανώθηκε στις 8 Ιουνίου στο Μονακό.