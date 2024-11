H Nintendo ανακοίνωσε την Τετάρτη (8/11) ότι σχεδιάζει να αναπτύξει μια ταινία για το The Legend of Zelda, έναν από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της, καθώς ο γίγαντας των παιχνιδιών προσπαθεί να επαναλάβει την επιτυχία που είχε με την ταινία Mario.

Ο Shigeru Miyamoto, δημιουργός του Zelda, και ο Avi Arad, πρόεδρος της Arad Productions Inc., ο οποίος ήταν παραγωγός σε πολλές επιτυχημένες ταινίες της Marvel, θα είναι παραγωγοί της ταινίας Zelda.

Σύμφωνα με το CNBC, η Nintendo επιδιώκει να αξιοποιήσει την ισχυρή τράπεζα αναγνωρίσιμων χαρακτήρων της σε τομείς όπως οι ταινίες, με την ελπίδα να οδηγήσει τους χρήστες να αγοράσουν την παιχνιδομηχανή της, το Switch.

Η ιαπωνική εταιρεία πιθανόν να έχει ενισχυθεί από την επιτυχία της ταινίας «The Super Mario Bros. Movie», η οποία έχει αποφέρει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο box office από την κυκλοφορία της τον Απρίλιο.

Η παραγωγή της ταινίας έγινε σε συνεργασία με την Universal Studios.

Οι επενδυτές φοβόντουσαν ότι οι πωλήσεις της κονσόλας Nintendo Switch, η οποία μετρά περισσότερα από έξι χρόνια ζωής, είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους. Όμως η ταινία Mario ώθησε τον κόσμο να αγοράσει την κονσόλα και τα παιχνίδια. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η Nintendo αύξησε την Τρίτη (7/11) τις προβλέψεις της για τα κέρδη και τις πωλήσεις της για το σύνολο του έτους.

Η Nintendo θα ελπίζει σε παρόμοια επιτυχία με την ταινία Zelda. Η εταιρεία επιδιώκει επίσης, να επωφεληθεί από το παιχνίδι «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» που κυκλοφόρησε πρόσφατα και το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 19 εκατομμύρια κομμάτια από την κυκλοφορία του τον Μάιο.

Οι επενδυτές ελπίζουν πιθανότατα το ίδιο με τις μετοχές της Nintendo να σημειώνουν άνοδο 6% στην Ιαπωνία την Τετάρτη.

«Παράγοντας η ίδια οπτικό περιεχόμενο της Nintendo IP (πνευματική ιδιοκτησία), η Nintendo δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε άνθρωποι από όλο τον κόσμο να έχουν πρόσβαση στον κόσμο της ψυχαγωγίας που έχει χτίσει η Nintendo, με διαφορετικά μέσα εκτός από τις ειδικές κονσόλες παιχνιδιών της», ανέφερε η Nintendo σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Η Nintendo θα συγχρηματοδοτήσει την ταινία Zelda με τη Sony Pictures.

Η ιαπωνική εταιρεία θα χρηματοδοτήσει περισσότερο από το 50% της ταινίας και η Sony Pictures θα είναι υπεύθυνη για την κινηματογραφική διανομή.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας θα αναλάβει ο Wes Ball.

