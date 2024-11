Η Bain & Company, αξιοποιώντας δεδομένα από την έκθεση «Business Breakthrough Barometer», συμμετείχε στη COP29, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των κυβερνήσεων για την προώθηση καινοτόμων λύσεων και την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών εμποδίων που υπονομεύουν τις net-zero επενδύσεις

Ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο απευθύνουν ξεκάθαρη προειδοποίηση: Χωρίς αποφασιστική πολιτική παρέμβαση για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην αγορά, η επόμενη φάση κρίσιμων επενδύσεων για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero) διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Όπως προκύπτει από τη νέα έκθεση της Bain & Company, το 91% των στελεχών θεωρεί τη μετάβαση σε μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα σημαντική επενδυτική ευκαιρία. Μόνο το 1%, ωστόσο, πιστεύει ότι οι τομείς τους, πολλοί από τους οποίους ευθύνονται για το μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων εκπομπών, είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχουν τους στόχους μηδενικών εκπομπών.

Η νέα έκθεση “Business Breakthrough Barometer”, μια συνεργασία του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), της Bain & Company, της Breakthrough Agenda και της Marrakech Partnership, υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για άμεση δράση. Η έκθεση, στην οποία συμμετείχαν 250 στελέχη από κορυφαίες εταιρείες με συνολική κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, τονίζει ότι χωρίς την απομάκρυνση των εμποδίων—όπως η καθυστερημένη ανάπτυξη υποδομών, οι ασαφείς επενδυτικές επιλογές και τα περιορισμένα κυβερνητικά κίνητρα—η πρόοδος στη μείωση των εκπομπών κατά το ήμισυ μέχρι το 2030 και τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C θα παραμείνει στάσιμη.

Τα βασικά ευρήματα του “Business Breakthrough Barometer” υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για στοχευμένες κυβερνητικές πολιτικές που θα απλοποιούν τις διαδικασίες αδειοδότησης, θα ενισχύουν τη ζήτηση για λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, θα παρέχουν εγγυήσεις εσόδων για τεχνολογίες σε αρχικά στάδια ανάπτυξης και θα υποστηρίζουν τη δημιουργία υποδομών. Το 90% των ηγετών δηλώνει πως θα αύξαναν τις επενδύσεις τους εάν οι πολιτικές αντιμετώπιζαν αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις. Παράλληλα, οι μακροοικονομικές πιέσεις, όπως ο πληθωρισμός και το υψηλό κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη για την πρόοδο.

Το “Business Breakthrough Barometer” παρέχει μια αυστηρή αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς τις κυβερνήσεις να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες για μακροπρόθεσμες, μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων μηδενικών εκπομπών. Στο πλαίσιο αυτό, η Bain & Company συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, συνεργαζόμενη με επιχειρήσεις και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός ανθεκτικού και βιώσιμου μέλλοντος.

Ο ενεργός ρόλος της Bain & Company στην COP29: Στο επίκεντρο οι Μεταφορές και η Καθαρή Ενέργεια

Αξιοποιώντας τα ευρήματα του “Business Breakthrough Barometer”, η Bain & Company συμμετείχε ενεργά στην COP29, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν από τις 11 έως τις 22 Νοεμβρίου. Αναφερόμενος στη φετινή διοργάνωση της COP29, ο Ανδρέας Κυριλής, Senior Partner στην Bain & Company Ελλάδας, σχολίασε: «Κατά τη διάρκεια της COP29, η Bain & Company ανέδειξε τη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών προτιμήσεων, της χρηματοοικονομικής καινοτομίας και των διορατικών πολιτικών ως βασικών παραγόντων για την μετάβαση σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών. Με γνώμονα τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, αποστολή της εταιρείας μας αποτελεί η μετατροπή των στρατηγικών βιωσιμότητας σε πράξεις με μετρήσιμο αντίκτυπο».

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για ενεργή προώθηση της βιωσιμότητας, η Bain & Company συμμετείχε στις συζητήσεις της COP29, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην προώθηση καινοτόμων λύσεων. Ένα τέτοιο πάνελ, με τίτλο «Καθαρή ενέργεια στις μεταφορές: Αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές», διοργανώθηκε από το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με συντονιστή τον Ανδρέα Κυριλή. Στη συζήτηση συμμετείχαν σημαντικά στελέχη του κλάδου, όπως η Marie Owens Thomsen, Senior Vice President of Sustainability and Chief Economist στην IATA, η Astrid Kristoffersen, Group Director for Research and Technology στην DNV στο Όσλο, και ο Jens Hügel, Senior Adviser στην IRU στη Γενεύη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις λύσεις για την απανθρακοποίηση των μεταφορών, όπως η ανάπτυξη βιώσιμων καυσίμων και ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι προσπάθειες, όπως οι ελλείψεις πρώτων υλών και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Οι συνομιλητές συμφώνησαν στο ότι για να επιτευχθεί η μετάβαση του κλάδου των μεταφορών σε ένα μέλλον μηδενικών ρύπων, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις και συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών.

Αναφερόμενος στο πάνελ, ο Ανδρέας Κυριλής σχολίασε: «Ο τομέας των μεταφορών, αντιπροσωπεύοντας το 20% των παγκόσμιων εκπομπών, αποτελεί κρίσιμο τομέα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Παρότι η ηλεκτροκίνηση και τα βιοκαύσιμα σημειώνουν σημαντική πρόοδο, είναι ξεκάθαρο ότι η αποτελεσματική μείωση των εκπομπών απαιτεί έναν πολυδιάστατο συνδυασμό τεχνολογιών, ουσιαστικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων και συλλογικής δράσης. Η ταχεία ανάπτυξη της προσφοράς καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της βιομηχανίας θα είναι καθοριστική για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου».

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr