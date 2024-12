Ο γερμανικός διαδικτυακός λιανοπωλητής μόδας Zalando ήρθε σε συμφωνία εξαγοράς της αντίπαλης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου About You Holding έναντι περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Zalando προσφέρει στους επενδυτές της About You 6,50 ευρώ ανά μετοχή, ένα premium περίπου 67% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της τιμής της εταιρείας για την Τρίτη (10/11).

Το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο της About You, που ιδρύθηκε το 2014 ως θυγατρική του ομίλου Otto Group, υποστηρίζουν τη συμφωνία. Οι βασικοί μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας Otto και της Heartland A/S, μιας εταιρείας που ελέγχεται από την οικογένεια Holch Povlsen της Δανίας, στην οποία ανήκει ο όμιλος λιανικής πώλησης Bestseller A/S, έχουν συμφωνήσει – όπως αναφέρει το Bloomberg- να αποδεχθούν την προσφορά.

