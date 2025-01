Ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, λίγες μόλις ημέρες πριν τη λήξη της θητείας του, με απόφαση του μπλοκάρει την εξαγορά της U.S. Steel από την Nippon Steel ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων πυροδοτώντας πιθανές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αποφάσισε να μπλοκάρει την πρόταση εξαγοράς ύψους 14,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων της U.S. Steel από την Nippon Steel, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post την Παρασκευή (03/01).

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε την απόφασή του σήμερα μετά την παραπομπή της υπόθεσης σε αυτόν από την αρμόδια Επιτροπή των ΗΠΑ, πριν από την προθεσμία που έληγε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας τονίζοντας: «Η US Steel θα παραμείνει μια περήφανη αμερικανική εταιρεία – μια αμερικανική εταιρεία, που τελεί υπό αμερικανική διαχείριση, από Αμερικανούς εργάτες χάλυβα – η καλύτερη στον κόσμο».

Η απόφαση για το αν θα επιτραπεί η προώθηση της συμφωνίας παραπέμφθηκε στον Μπάιντεν στις 23 Δεκεμβρίου, μετά από αποτυχία της Επιτροπής για τις Ξένες Επενδύσεις στις ΗΠΑ (CFIUS) να καταλήξει σε συναίνεση. Ο Μπάιντεν είχε 15 ημέρες για να εγκρίνει ή να μπλοκάρει τη συμφωνία, μετά την αξιολόγηση της CFIUS που έφτασε στο γραφείο του, γεγονός που ώθησε την Nippon Steel να παρατείνει την προθεσμία της συναλλαγής στην πρώτη τριμηνία του 2025 από το τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Η Nippon Steel προσέφερε την Τρίτη στην αμερικανική κυβέρνηση τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο σε οποιεσδήποτε μειώσεις της παραγωγής χάλυβα της εταιρείας, ενώ νωρίτερα είχε κάνει αρκετές παραχωρήσεις σχετικά με τη συναλλαγή, όπως τη διατήρηση της έδρας της U.S. Steel στην Πίτσμπουργκ, Πενσυλβάνια, και τη στελέχωση του διοικητικού συμβουλίου της U.S. Steel με Αμερικανούς πολίτες. Η συμφωνία είχε τη στήριξη των μετόχων της U.S. Steel, οι οποίοι ψήφισαν τον Απρίλιο υπέρ της ολοκλήρωσής της.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της U.S. Steel, David B. Burritt δήλωσε: «Η συντριπτική υποστήριξη από τους μετόχους μας είναι μια σαφής επιβεβαίωση ότι αναγνωρίζουν τη σοβαρή επιχειρηματολογία για τη συναλλαγή μας με την NSC».

Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες δεν ήταν αρκετοί για να πείσουν τον Μπάιντεν, ο οποίος έχει αντιταχθεί δημοσίως στη συμφωνία εδώ και καιρό. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επίσης εκφράσει την αντίθεσή του στην προτεινόμενη εξαγορά από την Nippon Steel.

Οι μετοχές της Nippon Steel στο χρηματιστήριο του Τόκιο ήταν τελευταίες αυξημένες κατά 1,2% στις 1 π.μ.

