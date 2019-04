Ειδικότερα, με την Εκτελεστική Απόφαση C (2018) 7774 final της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (30/11/2018) καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές - πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των Κρατών Μελών. Μεταξύ αυτών των προδιαγραφών περιλαμβάνεται για τις ταυτότητες ειδικός κωδικός και Ζώνη Ειδικής Ανάγνωσης, που θα αναγνωρίζεται από τα μηχανήματα σάρωσης στα αεροδρόμια, λιμάνια και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. Από την κοινή απόφαση προβλέπεται, επίσης, η ενσωμάτωση chip (χωρίς επαφή) το οποίο θα εμπεριέχει τα βιομετρικά στοιχεία, δηλαδή, ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου και δύο δακτυλικά αποτυπώματα (αριστερός και δεξιός δείκτης).

