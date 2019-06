Οι επιχειρήσεις που με τα επιτεύγματά τους και τη σκληρή και μεθοδική τους προσπάθεια οδηγούν τη χώρα και την οικονομία μπροστά, τιμήθηκαν στην Τελετή Απονομής των βραβείων-θεσμός για το ελληνικό επιχειρείν, «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργάνωσε για πέμπτη φορά η Direction Business Network, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.

Στην κατάμεστη αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, παρουσία περισσότερων από 600 υψηλόβαθμων στελεχών και εκπροσώπων του ακαδημαϊκού κόσμου, επιβραβεύθηκαν επιχειρήσεις που αποτελούν το λαμπρό παρόν και μέλλον του ελληνικού επιχειρείν και προετοιμάζουν την επόμενη ημέρα για την Ελλάδα.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν, βασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην έκδοση Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας της Direction Βusiness Network, που μόλις κυκλοφόρησε.

Αναλυτικότερα, αρχικά τιμήθηκαν οι Πρωταγωνιστές των κλάδων, που αποτελούν τις κορυφαίες επιχειρήσεις σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, με βάση τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη προ φόρων και τα ταμειακά τους διαθέσιμα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία διακρίθηκαν οι Άμβυξ Α.Ε. (Αλκοολούχα Ποτά), Ιαπωνική Α.Ε. (Ανταλλακτικά 0χημάτων), Γιώτης Α.Ε. (Βιομηχανία Τροφίμων - Παιδικές Τροφές), Spot Thompson (Διαφημιστικές Εταιρείες), Τhe Mall Athens (Εμπορικά Κέντρα), ΔΕΗ Α.Ε. (Ενέργεια), Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Ζυθοποιία), Πλαίσιο Computers (H/Y - Τεχνολογία), Εκπαιδευτικός Όμιλος Ακμή (Ιδιωτική Μεταλυκειακή Εκπαίδευση), Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες (Ιχθυοκαλλιέργειες), Καβίνο ΑΒΕ (Οινοποιία), AB Βασιλόπουλος Α.Ε. (Σούπερ Μάρκετ), Accenture Α.Ε. (Υπηρεσίες Παροχής Επιχειρηματικών Συμβουλών), ΑCS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΑΕΕ (Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς), ΠΕΙΦΑΣΥΝ (Φαρμακαποθήκες), ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. (Χαρτικά Ατομικής Υγιεινής) και Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ (Χυμοί - Αναψυκτικά).

Επίσης, οι AΠΣΙ - Η Πίνδος και Lidl Hellas τιμήθηκαν για τις σημαντικές κινήσεις τους στους τομείς της Ανάπτυξης και των Επενδύσεων, ενώ οι Βic ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε., Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ, Παυλίδης A.E. Μάρμαρα-Γρανίτες, Pharmathen, Σελόντα Ιχθυοτροφεία ΑΕΓΕ, Septona ΑΒΕΕ και Uni-Pharma βραβεύθηκαν επειδή ξεχώρισαν στο χώρο της Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας.

Βραβεία Turnaround Business απονεμήθηκαν στις εταιρείες Hyundai Eλλάς ΑΒΕΕ, Premier Capital Hellas (ΜcDonald’s) και Venus Growers, σε αναγνώριση του επιτεύγματός τους να υπερκεράσουν τις όποιες δυσκολίες γνώρισαν και να επιστρέψουν σε πορεία ανάπτυξης.

Επιβραβεύθηκαν, επίσης, οι Greek Business Champions, επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο που υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, οι οποίες -όπως προκύπτει από τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το 2017- κατόρθωσαν τη συγκεκριμένη χρονιά να αυξήσουν ταυτόχρονα τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη προ φόρων τους πάνω από 20%.

Αναλυτικότερα, σε αυτήν την κατηγορία βραβεία απονεμήθηκαν στις εταιρείες: Άκτιβ Κομπιούτερ Σύστεμς Α.Ε., Βιολάντα Α.Ε., Carrier Frigel Αποστόλου, FCA Greece A.E., HAFCO A.E., HST A.E., Θράκων Κονιάματα Θράκης, Ιmagin Facilty Management, Inventor A.G. Α.Ε., ΙΦΕΤ Α.Ε., Mαυρογένης Δ. «Nippon» Α.Ε., Mellon Technologies AEBE, MSPS ΑΕ, Navicon Α.Ε., NCR (Ελλάς) ΑΒΕΕ, Νovastar EΠΕ, NRG Trading House Eνεργειακή Α.Ε., Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα-Γρανίτες, Polisan Eλλάς Α.Ε., Προπορεία ΕΠΕ «Avance», Siemens HealthCare ΑBEE, ΣΕΚΕ ΑE, Tanko Petfood Α.Ε., Λ. Τασούλας Α.Ε., Τεορέν Μότορς Α.Ε., Τουριστικαί Επιχειρήσεις Χαλκιδικής, West A.E., Yδρομαρίν Α.Ε. και Zeus Ιnternational.

Oι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι, που γιορτάζουν φέτος την επέτειο των 150 χρόνων από την ίδρυσή τους, καθώς και η Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1902, βραβεύθηκαν ως Ιστορικές Επιχειρήσεις. Επίσης, με το Αριστείο Διεθνούς Έλληνα Επιχειρηματία, που έχει θεσπιστεί από το 2017, για να τιμήσει συμπατριώτες μας που διαπρέπουν επιχειρηματικά εντός και εκτός συνόρων, τιμήθηκε ο Πάνος Γερμανός, Ιδρυτής του Ομίλου Olympia, ενώ το βραβείο παρέλαβε ο Γιάννης Καραγιάννης, πρόεδρος του ομίλου.

Τέλος, στην κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης, Επιχείρηση της Χρονιάς, αναδείχθηκε η Παπαστράτος, μετά από ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, μεταξύ 7.500 υψηλόβαθμων στελεχών από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Υποψήφιες ήταν 20 από τις πιο σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις με θετική πορεία και δυναμικές κινήσεις ανάπτυξης, που προέκυψαν μετά από διαδικασία προεπιλογής, στην οποία προχώρησε η ειδική επιτροπή βραβεύσεων της διοργάνωσης.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Χρήστος Χαρπαντίδης, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος ανέφερε «Πραγματικοί πρωταγωνιστές για τη βράβευση της Παπαστράτος ως Επιχείρηση της Χρονιάς είναι οι 1.420 συνάδελφοί μου, οι οποίοι με τη δουλειά τους, με την αφοσίωση, με την τόλμη τους, υπογράφουν αυτή την ιδιαίτερα σημαντική διάκριση και εμένα μου δίνουν το προνόμιο να έρχομαι εδώ εκ μέρους τους να παραλάβω αυτό το βραβείο. Εμείς στην Παπαστράτος πιστεύουμε ότι είναι χρέος και υποχρέωσή μας να βγαίνουμε μπροστά, να δημιουργούμε δυνατότητες έτσι ώστε να πολλαπλασιάζεται το καλό και να παίρνουμε μαζί μας όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Έχουμε την ευθύνη του ρόλου μας ως κοινωνικού και επιχειρηματικού ηγέτη. Δεν θα περιμένουμε τον κόσμο να αλλάξει για να προχωρήσουμε μπροστά, έχουμε αποφασίσει να τον αλλάξουμε μαζί και θα παρασύρουμε όσους περισσότερους μπορούμε μαζί μας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε για ένα καλύτερο μέλλον»

Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η δημοσιογράφος Δώρα Παντέλη, ενώ τη βραδιά άνοιξε ο εκδότης - διευθυντής της Direction Business Network, Ευάγγελος Παπαλιός, ο οποίος τόνισε πως «όλες οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν αλλά και όλες όσες αναφέρονται στην έκδοση Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας, αποτελούν το σήμερα και το αύριο του ελληνικού επιχειρείν. Με τα επιτεύγματά τους δείχνουν πως όποια κι αν είναι η κυβέρνηση μετά την 7η Ιουλίου, θα πρέπει να έχει σαν Νο 1 προτεραιότητά της την επιχειρηματικότητα».

Με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς, για ακόμα μία χρονιά, ο θεσμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και του ΣΕΒ. Μεγάλος χορηγός ήταν η Max Media Greece.

Telecoms Provider ήταν η Wind, ενώ Χορηγοί οι εταιρείες IRI, Evin Intzoglou και Άμβυξ (Glenfiddich). Yποστηρικτές ήταν η Ελληνικά Κελάρια Οίνων, The Design Agency και CEO Clubs Greece. Επίσης, τη διοργάνωση στήριξαν οι Weber Shandwick, Ιmage Pro, We For Media (Οfficial Partners), PressiousArvanitidis, Polichromo, Mass Courier.