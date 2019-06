Μίχαλος: Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης Ελλάδας - Κίνας στις μεταφορές

Για σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας στον τομέα των μεταφορών ως απόρροια της εξέλιξης της τεχνολογίας και της καινοτομίας έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο συνέδριο "One Belt, One RoadQ Chinese AI Landing in Greece”.