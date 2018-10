H κα Phumzile Mlambo-Ngcuka, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ και Επικεφαλής της πρωτοβουλίας για τις Γυναίκες, σχολιάζει: «Η πρωτοβουλία αυτή αναφέρεται στη συνεργασία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν βασικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στη χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Από το mobile banking και την τεχνολογία blockchain, ως την τεχνητή νοημοσύνη και το Internet of Things, είναι κρίσιμο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των καινοτομιών που διαμορφώνουν το μέλλον της κοινωνίας μας να επηρεάζονται από τις ιδέες, τις ανησυχίες και τις εμπειρίες των γυναικών».

Η EY και η Παγκόσμια Συμμαχία Καινοτομίας των Γυναικών για την Αλλαγή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Global Innovation Coalition for Change – GICC) ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν αρχές καινοτομίας, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την καινοτομία, εντοπίζοντας συγκεκριμένες ενέργειες που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της πορείας προς την ισότητα των φύλων.

