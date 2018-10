Το ReTech Innovation Challenge , που εγκαινιάζεται και φιλοξενείται από την Lamda Development , διοργανώνεται από τον στρατηγικό συνεργάτη τους Industry Disruptors Game Changers ( ID – GC ) , ενώ κορυφώνεται με ένα μεγάλο event στις 21 Φεβρουαρίου, στις εγκαταστάσεις του The Mall Athens.

Οι φιναλίστ θα εκθέσουν τις προτάσεις τους στο Τ he Mall Athens τον Φεβρουάριο , σε ειδικά booths, ενώ οι νικητές θα κερδίσουν χρηματικά βραβεία ύψους 10.000 ευρώ και υπηρεσίες mentoring και coaching μέσω προγραμμάτων όπως το Founder Institute , ένα εντατικό, κορυφαίο και διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα, που μετασχηματίζει δημιουργικές και φιλόδοξες ομάδες σε επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Ο διαγωνισμός εστιάζει κυρίως σε ιδέες και προτάσεις σε τομείς όπως: - Retail, - Food & Entertainment, - Mall Services (In-Store Enhancement for Customer, Tenants) και - Software as a Service (Logistics, digital data, digitize physical stores κ.α).

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να καταθέσουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις μέχρι τις 03 Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα του ReTech Innovation Challenge ( www . retechinnovation . com ).

