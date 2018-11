H ανάπτυξη των νέων δικτύων, τόσο των ευρυζωνικών, όσο και του 5G και το συνδεόμενο με αυτά «διαδίκτυο των αντικειμένων», το λεγόμενο Internet of Things φέρνει μια πραγματική επανάσταση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Παράλληλα αυτόματα οδηγεί σε μετασχηματισμό τις επιχειρήσεις καθώς σε συνδυασμό με τις πρακτικές ανάλυσης δεδομένων (data analytics) και τις τεχνολογίες «νέφους» (cloud) οδηγούν σε προφορά νέων υπηρεσιών. Σε αυτό τον τομέα, δηλαδή στην αξιοποίηση της συνδεσιμότητας του λογισμικού και την προσφορά νέων υπηρεσιών επενδύουν κολοσσοί του διεθνούς επιχειρείν που μέχρι σήμερα ήταν κυρίως εστιασμένοι στην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων.

Μια βαριά βιομηχανία μπαίνει στον κλάδο υπηρεσιών

Στο φόντο αυτό η Bosch Eλλάδας, μέλος του διεθνούς Ομίλου Bosch, παρουσίασε χτες την στις εγκαταστάσεις της, νέες «έξυπνες» και διασυνδεδεμένες τεχνολογίες για την ελληνική αγορά που μπορούν να βελτιώσουν αισθητά την καθημερινότητα μας. Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση η Bosch θεωρεί ότι η συνδεσιμότητα δεν αποτελεί πλέον είδος πολυτέλειας, αλλά σύμφωνα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, είναι περισσότερο επιτακτική ανάγκη. Ως εκ τούτου διασυνδέει τα πάντα: Το σπίτι, το αυτοκίνητο, την βιομηχανία ακόμη και την γεωργία. Ειδικά στον πρωτογενή φέρνει μια σειρά από υπηρεσίες που δίνουν απάντηση στην ανάγκη για παραγωγικό μετασχηματισμό ενός κομβικού κλάδου της εθνικής οικονονμίας.

Το «διαδίκτυο των αντικειμένων», το λεγόμενο Internet of Things είναι περιλαμβάνει το νέο διασυνδεδεμένο «οικοσύστημα» που χτίζεται και περιλαμβάνει οποιαδήποτε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή έχει πρόσβαση στο ίντερνετ χωρίς να είναι υπολογιστής, κινητό, ή tablet. Για να είναι όμως σε σύνδεση και να μεταφέρει δεδομένα που συλλέγει θα πρέπει να υποστηρίζεται από τα νέα δίκτυα μεγάλων ταχυτήτων, αλλά και τα εργαλεία ανάλυσης.

Προϊόντα για το σπίτι και την επιχείρηση

Όσον αφορά το σπίτι, η συνδεσιμότητα προσφέρει άνεση, εξοικονόμηση αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια. Για το σπίτι και γενικότερα οποιαδήποτε κτιριακή εγκατάσταση, η Bosch παρουσίασε δύο νέα προϊόντα: τον «έξυπνο» θερμοστάτη Εasy Control CT 200 και τους πίνακες ελέγχου συστημάτων ασφαλείας της σειράς B&G.

Με αυτά, απλά ο χρήστης εισάγει απ’ όπου και αν βρίσκεται την επιθυμητή θερμοκρασία για κάθε δωμάτιο μέσω κινητού ή tablet και απολαμβάνει επιστρέφοντας, ένα σπίτι ζεστό αλλά και ζεστό νερό χρήσης. Ο εν λόγω θερμοστάτης μπορεί να ελέγξει έως 24 ζώνες και έως 64 σώματα. Επιπλέον ο ελεγκτής ανίχνευσης παρουσίας που βρίσκεται ενσωματωμένος στον CT200, όταν ανιχνεύσει αυτόματα την παρουσία κάποιου στο σπίτι, παρέχει άνεση και ζεστασιά, ενώ όταν εντοπίσει ότι δεν υπάρχει κανείς στο χώρο, ενεργοποιεί την λειτουργία ECO για απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας.

Για την ασφάλεια του σπιτιού ή της επιχείρησης, η Bosch παρουσίασε τους πίνακες συναγερμού της σειράς B&G. Οι συγκεκριμένοι πίνακες, είναι ένας συνδυασμός εφαρμογών συναγερμού εισβολής και πυρκαγιάς που έχουν την δυνατότητα διασύνδεσης με τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και με τις IP κάμερες video για την παρακολούθηση των χώρων. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος λάβει μήνυμα στο κινητό από το σύστημα συναγερμού του ότι υπήρξε παραβίαση, δεν χρειάζεται άμεσα να σπεύσει να ελέγξει, καθώς έχει εικόνα βίντεο για το τι συμβαίνει στο χώρο του και ταυτόχρονα και τον έλεγχο όλων των υπόλοιπων συστημάτων ασφαλείας της εγκατάστασης.

Όσον αφορά την βιομηχανία, η Bosch παρουσίασε μια σειρά από επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία, τα οποία έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. Το γραμμικό λέιζερ GLL 3-80 C , η θερμική κάμερα GTC 400 C, o μετρητής αποστάσεων λέιζερ GLM 120 C, το κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας GSB 18V-85 C και ο φακός μπαταρίας GLI 18V-1900 C, αποτελούν μερικά μόνο, από τα προϊόντα της σειράς διασυνδεδεμένων ηλεκτρικών εργαλείων που προσφέρει η Bosch στους σύγχρονους επαγγελματίες για μεγαλύτερη άνεση και αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

Στον τομέα του αυτοκινήτου η Bosch παρουσίασε μια νέα λύση για τις τεχνικές εκπαιδεύσεις και τις υπηρεσίες συνεργείου που στηρίζεται στην τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας.

Η νέα γεωργία και το cloud

Για τον τομέα της γεωργίας η Εταιρεία παρουσίασε ένα σύστημα “Deepfield Connect Field Monitoring Basic” που αποτελείται από αισθητήρες και μια εφαρμογή (Αpp) για το κινητό. Οι αισθητήρες, με κόστος κάτω από 500 ευρώ, που ήδη έχουν εγκατασταθεί σε 30 περίπου αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στο σημείο του χωραφιού που θα υποδείξει ο αγρότης ή ο γεωπόνος, μετρούν διάφορες παραμέτρους όπως θερμοκρασία και υγρασία αέρα, καθώς και υγρασία εδάφους.

Όλα τα δεδομένα συλλέγονται μέσω του Bosch cloud και στέλνονται στο κινητό του χρήστη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πάρει προληπτικά μέτρα έναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα (παγετός ή καύσωνας) αλλά και να αναπτύξει βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο αγρότης του σήμερα και του αύριο μειώνει τυχόν απώλειες και αυξάνει την ποιότητα της σοδειάς του άρα και την κερδοφορία του.

Η καινοτομία του συστήματος, όπως αναφέρεται από την εταιρία, δεν είναι τόσο η τεχνολογία που φέρει, όσο το business model που είναι συνδρομητικό και εύκολο στην τοποθέτηση και χρήση – ο καλλιεργητής για να αποκτήσει τους αισθητήρες και την εφαρμογή, χρειάζεται απλά να κάνει μια ετήσια συνδρομή, την οποία μπορεί να διακόψει ανά πάσα στιγμή.

Η επανάσταση των δικτύων

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγες εβδομάδες στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) «Towards 5G Enabled Gigabit Society», τα νέα δίκτυα, οι τεχνολογίες 5ης γενιάς, που εν πολλοίς θα είναι η βάση για το ΙΟΤ, αναμένεται να ψηφιοποιήσουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για μία επανάσταση, η οποία όχι μόνο θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς τομείς της οικονομίας να αναπτυχθούν, αλλά θα ωθήσει και τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Μάλιστα στην ομιλία του ο κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) υπογράμμισε ότι «Το 5G διαμορφώνει μια win – win ατζέντα για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις τους πολίτες. Βοηθά όλους να κερδίσουν, καθώς παρέχει την ευκαιρία στις χώρες να ανακαλύψουν εκ νέου τον εαυτό τους, να αυτοπροσδιοριστούν στη διεθνή σκηνή». Ο κ. Στεφανόπουλος προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «τα νέα δίκτυα είναι μια επανάσταση, υπάρχει, όμως, ένα μεγάλο στοίχημα στο πώς διαμορφώνεται η όλη διαδικασία». Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΚΤ εξήγησε ότι η προστιθέμενη αξία δεν θα δοθεί από το broadband effect, όπως σε προηγούμενες γενιές, αλλά από τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων – της Πολιτείας, των παρόχων Κινητών Επικοινωνιών και όλων των κλάδων της οικονομίας, οι οποίοι θα πρέπει να μετασχηματιστούν ψηφιακά και προσέθεσε ότι «Πρέπει να στηρίξουμε τη ζήτηση για καινοτόμες υπηρεσίες σε όλο το εύρος της οικονομίας». Σε ό,τι αφορά την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα, ο κ. Στεφανόπουλος τόνισε ότι «Κινούμαστε γρήγορα, αλλά όχι ακόμα τόσο γρήγορα για ξεφύγουμε από τις τελευταίες θέσεις».

Γιώργος Αλεξάκης