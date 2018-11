«Οι άνθρωποι με υψηλό ναρκισσισμό είναι λιγότερο ευαίσθητοι στον κίνδυνο», δηλώνει η Jennifer Chatman, καθηγήτρια του University of California και συνεχίζει λέγοντας πως «έχουν επίσης την τάση να μειώνουν αρνητικά το feedback και έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση στην κρίση τους».

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Stanford University και του University of California στο Berkeley, ένας ναρκισσιστής διευθύνων σύμβουλος μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στην ίδια του την εταιρεία. Ειδικότερα, οι αναλυτές εκτιμούν πως οι επιχειρήσεις εγωκεντρικών CEOs είναι πιο πιθανό να βρεθούν εν μέσω δικαστικών περιπετειών, καθώς τείνουν να μην προχωράνε σε διακανονισμούς ενδεχόμενων αγωγών ακόμα και όταν γνωρίζουν πως δεν μπορούν να τις κερδίσουν.

More in this category: