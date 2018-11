Ειδικότερα, με 13 συμμετοχές επιχειρήσεων που φέρουν στα προϊόντα τους το σήμα αναγνωρισιμότητας “ ΕΛΛΑ -ΔΙΚΑ ΜΑΣ”, ως μέρος της Ελληνικής εκπροσώπησης στην παγκόσμια συνάντηση επαγγελματιών του κλάδου, συνέβαλε στην κατάκτηση της 6ης θέσης σε επίπεδο αριθμού εκθετών, προωθώντας το μήνυμα “Invest in Taste” που υπογραμμίζει την ποιότητα και τη μοναδική γεύση με τις οποίες ταυτίζεται το Ελληνικό προϊόν. Επιπλέον, την εθνική συμμετοχή που ενίσχυσαν οι εταιρείες-Μέλη της Πρωτοβουλίας, όπως Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Βίκος, ΕΖΑ, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Ευβοϊκή Ζύμη, Βιολάντα, Χαϊτογλου, Regina,Sativa, Καλαμάτα Παπαδημητρίου και Cretan Mill επιβράβευσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βασίλης Κόκκαλης που επισκέφθηκε την Έκθεση συνοδευόμενος από την Πρέσβη της Ελλάδας στη Γαλλία, κ. Αγλαΐα Μπαλτά.

More in this category: