Αντιστοίχως, λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να λειτουργήσουν 4 επιπλέον καταστήματα Intersport. 2 στη Ρουμανία και από ένα σε Κύπρο και Τουρκία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα, ενώ η υλοποίηση της επέκτασής του και στις υπόλοιπες χώρες δραστηριότητας του Ομίλου θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

More in this category: