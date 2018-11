Στα πλαίσια του 20ου Συνεδρίου InfoCom World, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα, απονεμήθηκε το βραβείο “Executive Woman of the Year” στη Μαρία Μπούρα από την Ericsson για τον επαγγελματισμό, την αποδοτικότητα και τη διαχρονική συνεισφορά της στην αγορά των Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής στην Ελλάδα.

