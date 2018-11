Ο κ. Βασιλάκης σπούδασε Οικονομικά και Δημόσια Διοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει ολοκληρώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα Οικονομικά και το Στρατηγικό Management στη Γερμανία στο Πανεπιστήμιο WHU - Otto Beisheim School of Management. Στο ενεργητικό του έχει μια μακρά πορεία στον κόσμο των επιχειρήσεων, όντας παραπάνω από 20 χρόνια σε θέσεις ευθύνης, κυρίως σε αλυσίδες λιανεμπορίου. Συγκεκριμένα, έχει θητεύσει, με μεγάλη επιτυχία, για 12 έτη στην MAKRO Cash & Carry (Metro AG Group), για 8 έτη στην Fourlis Group (IKEA Bulgaria & Intersport Athletics), ενώ η πιο πρόσφατη θέση που κατείχε ήταν αυτή του Finance Director της Elbisco S.A., όπου έφερε αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα και σημαντικές βελτιώσεις σε βασικές λειτουργίες της Οικονομικής Διεύθυνσης.

