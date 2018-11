Ο επαναπροσδιορισμός των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση νέων θεμελίων ικανών να τονώσουν το ρυθμό ανάκαμψης της Ευρώπης στον απόηχο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αποτελεί το βασικό κορμό του Οικονομικού Συνεδρίου με τίτλο: “SOUTHEAST EUROPE-GERMANY BUSINESS & INVESTMENT SUMMIT”, που συνδιοργανώνουν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με τα Economist Events. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 3 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental στο Βερολίνο.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, εκπρόσωποι κυβερνήσεων και φορέων αλλά και μέλη της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας, θα διερευνήσουν τα περιθώρια των διακρατικών, αλλά και εταιρικών, συνεργειών, με στόχο την περαιτέρω τόνωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στην Ευρώπη, ώστε η οικονομία της να εντείνει την αναπτυξιακή της πορεία.

Την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, ενώ από τη γερμανική κυβέρνηση θα συμμετάσχει ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, Oliver Wittke. Το «παρών», από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και Επικεφαλής των Διαπραγματεύσεων για το Brexit, κ. Guy Verhofstadt, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός του Βελγίου από το 1999 έως το 2008.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου θα μιλήσουν ο John Andrews, Σύμβουλος Έκδοσης “The Economist” και ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κ. Μιχάλης Μαΐλλης.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών του Συνεδρίου είναι οι: Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Επικεφαλής του Τομέα Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ΣΕΒ, Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Πειραιώς, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνικής Τράπεζας, Dr. Volker Treier, Deputy Chief Executive Officer, International and European Economic Affairs, AHK, Association of German Chambers of Commerce and Industry (DIHK), Dieter Kempf, Πρόεδρος, Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), Γρηγόρης Στεργιούλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Enterprise Greece, Hubert Vannier, Επικεφαλής Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Deutsche Bank, Γιώργος Τριανταφύλλου, Εκτελεστικός Διευθυντής, Υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής, Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, Goldman Sachs, Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Colin Ellis, Διευθύνων Σύμβουλος, Chief Credit Officer EMEA, Moody’s Investors Service, Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος, ΤΑΙΠΕΔ, Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ, Alexander Zinell, Διευθύνων Σύμβουλος, Fraport Greece S.A., Νικόλας Έξαρχος, Επικεφαλής Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων σε Ελλάδα και Κύπρο, Deutsche Bank, Holger Linkweiler, Διευθύνων Σύμβουλος, AviAlliance Capital, Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού, Sabina Dziurman, Διευθύντρια EBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο, Peter Droege, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (EUROSOLAR), Δημήτριος Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Athens International Airport, Αντώνης Μεταξάς, Ιδρυτής-εταίρος, Metaxas and Associates law firm, Stefan Nolte, Πρόεδρος Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Γερμανίας (CGBA), Νικόλας Θεοχαρίδης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Invest Cyprus, Σάββας Πελτέκης, Διευθύνων Σύμβουλος, TÜV HELLAS και Μιχαέλα Μπαλή, Διευθύντρια του Γερμανικού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Germany Trade and Invest) για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο συνέδριο, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει για πληροφορίες με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, τηλ. 210 64 19 000 και με τα Economist Events, τηλ. 210 94 08 750. Για το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και την online εγγραφή μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.german-chamber.gr και www.hazliseconomist.com