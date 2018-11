«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Edenred, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο Όμιλο, ο οποίος γνώρισε γρήγορη άνοδο για να γίνει πρώτος παίκτης στον τομέα της κινητικότητας και διαχείρισης στόλου. Σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των ομάδων μας, η ηγετική θέση της Edenred όσον αφορά στην καινοτομία και την τεχνολογία θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του Ομίλου TRFC στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Adam Walsh, Διευθύνων Σύμβουλος της The Right Fuel Card Company.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή τη συναλλαγή, η οποία θα επιτρέψει στην Edenred να συνεχίσει να επεκτείνεται στον τομέα των λύσεων διαχείρισης στόλου και κινητικότητας, δίνοντάς μας μερίδιο σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης. Η εξαγορά της The Right Fuelcard Company, με την ευρέως αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και τη σταθερή θέση της στην αγορά, θα ανοίξει μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη και κερδοφορία», δήλωσε ο Antoine Dumurgier, Διευθύνων Σύμβουλος, Λύσεων Κινητικότητας & Διαχείρισης Στόλου της Edenred.

Η Edenred, ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις συναλλαγών για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και έμπορους, ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου The Right Fuelcard Company (TRFC), του 4 ου fuel card program manager στο Ηνωμένο Βασίλειο.

