Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, που οι μπίρες της δίνουν γεύση στις πιο αληθινές στιγμές μας, και η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσαν την τριετή ανανέωση της χορηγικής τους συνεργασίας τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στο The Darling Bar, στον Πειραιά. Οι κορυφαίες εζα Fine Lager και εζα Premium Pilsener, κύριοι χορηγοί της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού τα τελευταία 2 χρόνια, θα συντροφεύσουν την ομάδα για μία ακόμη αγωνιστική περίοδο.

