Η GREEK BRAND NEW , είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ), η οποία ιδρύθηκε από τις 22 εταιρείες που ξεκίνησαν το θεσμό το 2015, και συνδυάζουν κάθε χρόνο την παρουσία τους με νέες επιλεγμένες εταιρείες, δίνοντας πάντα έμφαση στο να τηρηθεί η ποιότητα της έκθεσης στις υψηλές αισθητικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί εξ’αρχής και με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εμπειρία του επισκέπτη. Υπεύθυνη για την διοργάνωση της GBN2019, καθώς και για τα έτη 2020-2021 θα είναι η εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων Stalexpo, η οποία με την πολυετή εμπειρία της και την συνεχή εξέλιξή της θέτει γερά θεμέλια ώστε η έκθεση να συνεχίσει να είναι θεσμός και να ακολουθεί το όραμα των ιδρυτικών μελών του.

Η GREEK BRAND NEW απευθύνεται στους επαγγελματίες του ελληνικού τουρισμού, ιδιοκτήτες καταστημάτων και υπεύθυνους αγορών πολυκαταστημάτων, ξενοδοχείων και μουσείων και greek concept stores, που θέλουν να ξεχωρίσουν.

Η GREEK BRAND NEW είναι μια εμπορική boutique έκθεση που προωθεί το ελληνικό design και brands με κοινό όραμα να αλλάξουν το πρόσωπο της Ελλάδας. Η κάθε χρόνο παρουσία της στην συνεχώς ανερχόμενη τουριστική αγορά και η διαρκής εξέλιξή της τόσο από την πλευρά των εκθετών όσο και επισκεπτών, την κατατάσσει πλέον σε εξέχουσα θέση ανάμεσα στους φορείς νέας πνοής στον κλάδο του ελληνικού επιχειρείν.

Tο meeting point του ελληνικού design και των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου, η GREEK BRAND NEW , η έκθεση που αναβαθμίζει το παραδοσιακό προϊόν σε πολιτισμικό δώρο, αναμένεται να παρουσιάσει ό,τι πιο καινούριο και πρωτοποριακό σχεδιάζεται και παράγεται στην Ελλάδα σε όλο το φάσμα των εφαρμοσμένων τεχνών.

