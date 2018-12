Οι προκλήσεις κατά την εφαρμογή του νέου προτύπου για τις Μισθώσεις, συζητήθηκαν σε πάνελ που συντόνισαν οι κ.κ. Κώστας Σταθόπουλος, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΕΥ Ελλάδος, και Τριαντάφυλλος Σταυράκης, Senior Manager στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΕΥ Ελλάδος, με τη συμμετοχή των κ.κ. Απόστολου Μαρκούτση, Financial Advisor Group Accounting, Εθνική Τράπεζα , και Πάνου Σιάτη, Deputy Group Controller, ΕΛ.ΠΕ.

Η τεχνολογία blockchain ήδη θεωρείται βασικός πυλώνας στην εξέλιξη χρηματοοικονομικών λειτουργιών, καθώς απλοποιεί διαδικασίες, αυξάνει την κυβερνοασφάλεια, αλλά και τη διαφάνεια. Ο κ. Βασίλης Πιερράκος, Senior Manager στο Τμήμα Υπηρεσιών IT Advisory, ΕΥ Ελλάδος, περιέγραψε την τεχνολογία blockchain, πώς λειτουργεί και τι ουσιαστικά προσφέρει στις οικονομικές διευθύνσεις: «Στην EY, πιστεύουμε ότι, για να μπορέσει μια οργάνωση να αξιοποιήσει τις δυνατότητες νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να θεωρηθεί μέρος του οργανισμού και όχι ως κάποια ξεχωριστή λειτουργία. Είναι ένας τρόπος σκέψης και οργάνωσης που πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας – από τη στρατηγική και τον σχεδιασμό, μέχρι την εκτέλεση και τη διαχείριση των κινδύνων», σημείωσε, ενώ συμπλήρωσε: «Η τεχνολογία του blockchain δεν είναι εδώ για να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα συστήματα, αλλά έρχεται συμπληρωματικά σε αυτά, τροφοδοτώντας τα με πληροφορίες».

Όλες οι εξελίξεις στον τομέα των εταιρικών αναφορών και της εταιρικής πληροφόρησης παρουσιάστηκαν κατά την ετήσια εκδήλωση της ΕΥ Ελλάδος, Financial Reporting Insights, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018.

More in this category: