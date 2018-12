Η ICAP αναγνώρισε για 8η συνεχή χρονιά, τις 61 εταιρείες και τους 09 Ομίλους – ηγέτες βασιζόμενη σε τέσσερα μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματά τους. Η τελετή παρουσιάστηκε από την Reputation Management and Communications Specialist, κα Κατερίνα Γκαγκάκη και σε αυτή συμμετείχαν 300 Ανώτατα Στελέχη της ελληνικής αγοράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ICAP.

More in this category: