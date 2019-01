Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου , ιδρυτής της easyGroup και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα καθώς και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων “easy” (easy family of brands) συμπεριλαμβανομένων και των easyJet, easyHotel και easyCar δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Είμαι χαρούμενος που ακόμη μια εταιρεία που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το εμπορικό σήμα μας έχει «συμμορφωθεί». Οι εταιρείες του μεγέθους της Carrefour δεν πρέπει να χρησιμοποιούν εμπορικά σήματα που δημιουργούν σύγχυση στον καταναλωτή. Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για ένα αφελές λάθος κάποιου χαμηλόβαθμου στελέχους της αυτοκρατορίας Carrefour, που οδήγησε στη χρήση της επωνυμίας easy χωρίς την άδειά μας. Μου φαίνεται επίσης ότι η πρόσφατη αλλαγή διοίκησης σε ανώτατο επίπεδο τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν το λάθος τους και να επιστρέψουν πίσω στο δικό τους εμπορικό σήμα αντί της χρήσης του δικού μου. Καμία επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της δε θέλει να δημιουργεί σύγχυση στον καταναλωτή».

Κατά την περίοδο 2014 - 2016, ο γαλλικός όμιλος Carrefour έθεσε σε λειτουργία σειρά καταστημάτων τύπου “metro” στο Βέλγιο, χρησιμοποιώντας τη λέξη easy με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα αλλά και γραμματοσειρά που παρέπεμπε στη σήμανση easy (easy family of brands).

Η easyGroup του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, στον οποίο ανήκουν και όλα τα εμπορικά σήματα easy (easy family of brands), πανηγυρίζει μία δικαστική νίκη απέναντι στον γαλλικό κολοσσό σούπερ μάρκετ Carrefour.

