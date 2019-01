Στην Κίνα, η ΑNHUI HITEC INDUSTRIES, νεοϊδρυθείσα κατά 100% θυγατρική της SHANGHAI HITEC PLASTICS στην οποία η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ελέγχει το 71,67% του κεφαλαίου, προχώρησε στην αγορά οικοπέδου 46,6 στρεµµάτων στη βιοµηχανική περιοχή Hexian Jiangbei Wujiang New Area της επαρχίας Anhui, µε σκοπό της δηµιουργία νέας παραγωγικής µονάδας που θα παράγει masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία πλαστικών) και ειδικά φύλλα θερµοκηπίων.

More in this category: