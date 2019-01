«Αυτή είναι η δεύτερη, κατά σειρά, διαμάχη με πολυεθνική εταιρεία που κερδίζουμε μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο. Ελπίζω όσοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν εμπορικά σήματα τρίτων να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι τα εμπορικά σήματα easy (easy family of brands) μας ανήκουν και θα κάνουμε ό,τι περνά απ’ το χέρι μας για να εμποδίσουμε τη χρήση τους από άλλους χωρίς την άδειά μας. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των σημάτων μας από τρίτους δημιουργεί σύγχυση στους πελάτες μας, τους οποίους έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει αποτελεσματικά ότι ο Mark Dixon δεν έχει νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα "easyoffices". Η easyGroup θα λάβει τώρα όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα για να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω μη εξουσιοδοτημένη χρήση», δήλωσε σχετικά ο ιδιοκτήτης Sir Στέλιος Χατζηιωάννου.

Η easyGroup του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, στον οποίο ανήκουν και όλα τα εμπορικά σήματα easy (easy family of brands) είχε σήμερα μια δεύτερη σημαντική νίκη σε μια σειρά από μακρόχρονες δικαστικές διενέξεις με εταιρείες που έχουν προσπαθήσει να εκμεταλλευτούν το εμπορικό της σήμα, ανέφερε στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

