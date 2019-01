Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στο πλαίσιο υποστήριξης των οικογενειακών επιχειρήσεων και ολοκληρώνοντας το έργο με τίτλο: “Family Business Successful Succession – FABUSS” του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Strategic Partnership for Youth, στο οποίο συμμετέχει ως Συντονιστής εταίρος από το 2016, θα πραγματοποιήσει συνέδριο, την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 – 14:00 στην αίθουσα του 6ου ορόφου του επιμελητηρίου για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου, που αφορά στην επιτυχή διαδοχή των οικογενειακών επιχειρήσεων σήμερα.

