Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρείχε περισσότερα από 2,1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις, μεταφορές, ενέργεια, διαβιβάσεις και τηλεπικοινωνίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τους τελευταίους μήνες, η ΕΤΕπ χορήγησε νέα άμεση χρηματοδότηση για τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα από τις εταιρείες Systems Sunlight Θράκης και ELVALHALCOR Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A.

