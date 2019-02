H εταιρεία ενισχύει περαιτέρω το πρόγραμμα wellbeing των εργαζομένων της με τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως.

H PwC Ελλάδας, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, θέτει στο επίκεντρο τους ανθρώπους της, επιδιώκοντας τη συνεχή συμβολή στη βελτίωση της καθημερινότητας τους τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία του δικτύου, Be Well, work well η οποία εστιάζει στην προσωπική ενδυνάμωση, την αποτελεσματική διαχείριση απαιτητικών συνθηκών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και συνολικά την καλύτερη απόδοση σε όλα τα επίπεδα, και εφαρμόζεται και στην Ελλάδα με μεγάλη ανταπόκριση, εμπλουτίζεται με ένα νέο ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας εξ αποστάσεως.

Η νέα πρόταση της PwC για τους 1. 200 εργαζομένους της, δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο του προσωπικού τους χρόνου στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ευελιξίας, καθώς βάσει προσωπικής επιλογής μπορούν πλέον να εργάζονται μακριά από το γραφείο. Βασικός παράγοντας για την υλοποίησή του αποτελεί η ισχυρή τεχνολογική υποδομή που καθιστά εφικτή την εργασία από οποιοδήποτε σημείο.

Η ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο εργασίας αλλά και η αναζήτηση περισσότερων επιλογών όσων αφορά στη διαχείριση του προσωπικού χρόνου ήταν τα κυριότερα σημεία που αναδείχθηκαν από την διεξαγωγή εσωτερικών ομάδων εργασίας αλλά και του Global People Survey, της έρευνας που διεξάγει η PwC παγκοσμίως στους ανθρώπους της.

Η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Human Capital Leader της PwC Ελλάδας δηλώνει σχετικά: “Στην PwC προτεραιότητά είναι οι άνθρωποί μας και κύριος στόχος μας είναι να βελτιώνουμε όχι μόνο τις συνθήκες εργασίας αλλά και συνολικά την ποιότητα ζωής τους. Το πρόγραμμα εργασίας εξ’ αποστάσεως είναι ένα βήμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων μας και συντελεί σε μια διαδικασία αλλαγής εργασιακής κουλτούρας που προάγει τη συνεργασία, την εκτενή χρήση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας τους. Το μέλλον της εργασίας βρίσκεται ήδη εδώ δημιουργώντας νέες προκλήσεις και βάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε άμεσα δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον που ευνοεί την εξέλιξη των ανθρώπων μας οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους”.