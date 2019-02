«Στη Nobacco αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να προσφέρουμε στους καταναλωτές την εμπειρία μιας προσωποποιημένης, ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης. Μιας εμπειρίας που, σε καταστήματα όπως αυτό στο The Μall, κινητοποιεί και τις 5 αισθήσεις του επισκέπτη, από την πρώτη οπτική εντύπωση μέχρι και τη γευστική δοκιμή. Δημιουργούμε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον στο οποίο του παρέχουμε όλα όσα χρειάζονται για να επιλέξει υπεύθυνα το προϊόν που του ταιριάζει. Με λίγα λόγια, του δίνουμε τη Δύναμη της Επιλογής!», τόνισε ο Νικόλας Γαλανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

Ανάμεσα στους κορυφαίους επιχειρηματικούς χώρους που εντυπωσίασαν για την αισθητική και τη λειτουργικότητά τους, η NOBACCO τιμήθηκε με το bronze βραβείο στην κατηγορία Best Interior – Small Retail Store, για το concept store της εταιρείας στο The Mall Athens, στα φετινά Commercial Interiors Awards, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, στο Gazarte.

