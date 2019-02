Ελευθερία Ζούρου, Ιδρύτρια Doctoranytime: «Το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ βοήθησε στο καλύτερο networking των επιχειρήσεών μας, καθώς και να εντρυφήσουμε σε θέματα που ως start up επιχειρήσεις δεν είχαμε κάνει μέχρι τώρα όπως π.χ. legal ή tax».

